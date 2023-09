Baldur’s Gate 3: So groß ist der PS5-Download

Während „Baldur’s Gate 3“ auf dem PC seit einem Monat große Erfolge feiern kann, steht die Veröffentlichung der PS5-Fassung noch bevor. Am 6. September 2023 wird das RPG für Sonys aktuelle Konsole erscheinen.

Wenige Tage vor dem Launch steht fest, wie viel Speicherplatz Spieler auf ihrer PS5 freischaufeln müssen. Der meist zuverlässige Twitter-Account PlayStationSize berichtet, dass der Download von „Baldur’s Gate 3“ rund 109 GB groß sein wird. Wer zuvor noch schnell den SSD-Speicherplatz vergrößern möchte, wird unter anderem bei Amazon* fündig.

Verkauft wird die PS5-Version von „Baldur’s Gate 3“ in zwei Editions. Die Standardversion schlägt mit 69,99 Euro zu Buche und kann laut PlayStationSize ab dem 4. September 2023 ab 18 Uhr via Preload auf die Konsole gehievt werden.

Die Digital Deluxe Edition zum Preis von 79,99 Euro bringt neben dem Hauptspiel das Divinity-Bardenpaket, ein exklusives Würfelthema, das Schätze aus Rivellon-Paket, einen Abenteurerbeutel und weitere digitale Bonusinhalte mit sich. Hinzu kommt ein um 96 Stunden früherer Zugang am 2. September 2023. Der Preload ist bereits verfügbar.

Xbox-Termin von Baldur’s Gate 3 eingegrenzt

„Baldur’s Gate 3“ wird ebenfalls für die beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen. Allerdings musste Microsoft vom Versprechen abweichen, dass Spiele für beide Konsolen inhaltlich gleichwertig sind.

Während die Entwicklung von „Baldur’s Gate 3“ für die Xbox Series X keine Probleme bereitete, machte sich die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Xbox Series S bemerkbar.

Larian Studios sah sich bei dem Versuch, den lokalen Koop-Multiplayer auf der Xbox Series S zufriedenstellend zum Laufen zu bekommen, mit Problemen konfrontiert. Später wurde ein Kompromiss gefunden, bei dem das problematische Feature auf der Xbox Series S zunächst ausgelassen wird, um das Spiel zeitnah auf das Konsolen-Duo bringen zu können.

Und es scheint, dass Xbox-Spieler nicht wesentlich länger warten müssen: „Wir schreiben das Jahr 2023. Und das Jahr 2023 schreitet voran, also ist es meiner Meinung nach schon ziemlich genau. Zwischen September und November… Also, so schnell wie möglich, ehrlich gesagt“, so der Director Swen Vincke gegenüber IGN.

Erscheinen wird „Baldur’s Gate 3“ am 6. September 2023 für die PS5. Eine Ausnahme bildet wie im Text geschrieben die Digital Deluxe Edition mit dem Early Access.

