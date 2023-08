Baldur’s Gate 3: Verwendete Motion Capture von 248 Schauspielern

Die Entwickler von Larian nutzten in "Baldur's Gate 3" nicht nur Motion Capture, um den zahlreichen Begleitern in dem Rollenspiel Leben einzuhauchen. Rund 248 Schauspieler wurden eingesetzt, um alle Figuren lebensecht darzustellen.

Die Spieler von „Baldur’s Gate 3“ loben die herausragende Qualität der Charakteranimationen des CRPGs. Die Charaktere bewegen sich lebensecht und sorgen mit ihren Marotten für eine besondere Immersion.

Aliona Baranova, Performance Director von „Baldur’s Gate 3“, erklärte kürzlich auf Twitter, wie die Larian Studios die Figuren im Spiel so lebendig gestalten konnten. Die Entwickler nutzten dafür die Motion-Capture-Aufnahmen von insgesamt 248 Schauspielern.

Larian steckte 248 Schauspieler in Mocap-Anzüge

Vor wenigen Tagen meldete sich Performance Director Aliona Baranova auf Twitter, um von dem Prozess der Dialogaufnahme für „Baldur’s Gate 3“ zu berichten. So hätte das Team zu fast allen Dialogen, die aufgenommen wurden, auch die Mocap-Daten der Schauspieler erfasst. Dies bedeute, dass alle 248 Schauspieler, alle NPCs und nicht nur die Begleiter, in einen Mocap-Anzug gesteckt wurden, um ihre Bewegungen, Gestiken und körperlichen Entscheidungen aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen wurden gemeinsam mit den Audio-Daten an die Animatoren geschickt, um diese für das Spiel zu verwenden. Dadurch würde sich die Performance so „lebendig“ anfühlen, so Baranova.

Weiter gab sie an, dass bestimmte Darbietungen nicht mit dem Motion Capture zusammengebracht werden konnten, beispielsweise bei filmischen Sequenzen oder wenn der jeweilige Schauspieler nicht verfügbar war. Auch wurden die zahlreichen Tiere in dem Rollenspiel nicht von echten Tieren dargestellt. Baranova beschrieb ihre Rolle als Performance Directorin so, dass sie „sicherstellte, dass die Entscheidungen, die die Schauspieler stimmlich trafen, mit dem übereinstimmten, was sie körperlich taten, und dass dies beim Betrachten der Mocap-Aufnahmen deutlich wurde.“

„Das ikonische Kopfwackeln, das [Jennifer English] als Shadowheart vollführte, war Jens tatsächliches Kopfwackeln. Die militaristischen und außerirdischen Bewegungen von Lae’zel waren Devora Wildes körperliche Wahl für die Figur.“ Die beiden Darstellerinnen Jennifer English und Devora Wilde haben zuvor bereits angegeben, dass bei den Aufnahmen zu „Baldur’s Gate 3“ auch Intimitätskoordinatoren wie bei Filmproduktionen zum Einsatz kamen.

