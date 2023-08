Baldur’s Gate 3: Vollwertige Cross-Progression auf den Konsolen? Entwickler klären auf

Auch in dieser Woche sorgte Larians Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ für reichlich Gesprächsstoff. Wie das Studio bekannt gab, kann das Spiel aufgrund einer Ausnahmereglung mit Microsoft nun doch 2023 für die Xbox Series X/S erscheinen.

Um den Release zu ermöglichen, wurde der Splitscreen-Modus, der auf der kleinen Schwester der Xbox Series X für technische Probleme sorgte, auf der Xbox Series S kurzerhand gestrichen. Passend zu dieser Ankündigung gingen die Entwickler der Larian Studios noch einmal auf die plattformübergreifenden Spielstände ein und bestätigten, dass „Baldur’s Gate 3“ auf den Konsolen mit einer vollwertigen Unterstützung der Cross-Progression versehen wird.

Dies bedeutet in der Praxis, dass ihr euren Spielstand und eure Fortschritte auf jede Plattform übertragen könnt, für die ihr „Baldur’s Gate 3“ euer Eigen nennt, um euer Abenteuer auf dem jeweiligen System fortzusetzen.

„Um Zweifel auszuschließen: Dank unseres Larian-Kontensystems wird Xbox tatsächlich nicht nur Cross-Save zwischen Xbox und PC, sondern auch zwischen Xbox und PlayStation 5 ermöglichen“, stellte Michael Douse, der Director of Publishing der Larian Studios, klar. Um die Cross-Progression nutzen zu können, ist lediglich ein Larian-Account vonnöten.

Bei „Baldur’s Gate 3“ handelt es sich um das beste Rollenspiel der vergangenen Jahre, das es in der PC-Version nach fast 70 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 96 Punkten auf Metacritic bringt. Gelobt wurden neben der spannenden Geschichte vor allem das komplexe Kampfsystem, der große Umfang und die Liebe zum Detail, die sich sowohl bei der Spielwelt als auch bei der Gestaltung der Charaktere bemerkbar macht.

Während die PC-Version von „Baldur’s Gate 3“ in diesem Monat veröffentlicht wurde, benötigte die Umsetzung für die PlayStation 5 noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff und wird ab dem 6. September 2023 erhältlich sein. Die Xbox Series X/S-Version bekam bisher keinen Releasetermin spendiert und wurde lediglich für einen Release in diesem Jahr bestätigt.

Da mit „Starfield“ am 6. September 2023 ein weiteres Rollenspiel-Schwergewicht für die Xbox Series X/S erscheint, können wir aber wohl davon ausgehen, dass es die Larian Studios mit dem Xbox Series X/S-Release nicht allzu eilig haben dürften.

