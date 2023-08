Baldur’s Gate 3: Entwickler-Tipp – „Geht es langsam an und traut den Würfeln“

Alle Welt scheint derzeit das am 3. August auf dem PC erschienene „Baldur’s Gate 3“ zu spielen. Über Twitter hat Michael Douse, Director of Publishing bei den Larian Studios, nun einige Tipps für Neueinsteiger zusammengestellt.

Am 6. September erscheint „Baldur’s Gate 3“ für die PlayStation 5. Wie das Studio kürzlich bekanntgegeben hat, wird die Konsolen-Version mit allen Verbesserungen erscheinen, die es bereits für das am 3. August für den PC erschienene Rollenspiel gab.

Doch wie sollen Spieler in den Titel einsteigen, die noch nie einen Teil der „Baldur’s Gate“-Reihe, eine Runde „Dungeons & Dragons“ oder gar ein CRPG gespielt haben? Michael Douse, Director of Publishing bei den Larian Studios, hatte dafür kürzlich ein paar Tipps auf Twitter parat.

Bei dem Rollenspiel soll man „seinen Verstand und seine Kreativität“ einsetzen

„Baldur’s Gate 3“ basiert auf der nunmehr fünften Edition des „Dungeons & Dragons“-Regelwerks und funktioniert damit ein wenig anders, als andere Rollenspiel-Reihen. Während „D&D“-Veteranen vielleicht bereits wissen, wie sie eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen und sich im Kampf vorteilhaft positionieren können, könnte das Spiel für Neulinge zu schwer oder abschreckend wirken. So lassen es zumindest einige Bewertungen auf Steam vermuten, die sich über das Kampfsystem oder die Würfel beschweren, die den Spielern ständig ein schlechtes Ergebnis bescheren würden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

„Wenn du völlig neu in Baldur’s Gate bist und nicht an dieses Genre gewöhnt bist, kann ich dir einen Tipp geben: Kümmere dich weniger um das Abschließen von Quests und das Gewinnen von Kämpfen und konzentriere dich stattdessen auf das Erkunden, das Herumspielen mit den Werkzeugen und Systemen. Denke daran, es langsam anzugehen und vertraue den Würfeln“, schrieb Michael Douse von den Larian Studios kürzlich auf Twitter.

„Es ist kein Spiel, bei dem es darum geht, einen Wegpunkt anzusteuern und die Karte für eine Belohnung zu säubern. Es ist ein Spiel, bei dem es darum geht, Herausforderungen sowohl erzählerisch als auch systematisch zu meistern, indem man seinen Verstand und seine Kreativität einsetzt. Du wirst an Stellen belohnt, an denen du es am wenigsten erwartest, wenn du anfängst, die Geschichte selbst zu bestimmen.“

Weitere Meldungen zu „Baldur’s Gate 3“:

„Sprich mit Tieren. Sprich mit den Untoten. Wenn du es nicht kannst, finde heraus wie. Ist etwas verschlossen? Klopf an. Unerreichbar? Kisten stapeln. In Gas verwandeln. Schrumpfen. Wachsen! Alles, was du glaubst, nicht tun zu können, kannst du sehr wohl tun. Vertraue dir selbst und vertraue dem Würfel. Er reagiert auf deine Erfolge und Misserfolge.“ Auch wenn man Kämpfe verlieren würde, könnte man noch immer auf andere Arten gewinnen, so Douse. „Es sei denn, du stirbst. Das liegt an dir.“

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren