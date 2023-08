Baldur’s Gate 3: Nicht in Credits aufgeführt – Larian fordert Liste der Übersetzer

Es passiert in der letzten Zeit leider immer wieder: Mitarbeiter, die an einem Spiel beteiligt waren, werden einfach aus den Credits gestrichen. So etwa geschehen bei dem im Dezember 2022 erschienenen „The Callisto Protocol“, bei dem über 20 wichtige Personen nicht im Abspann aufgeführt wurden.

Häufig trifft es auch Übersetzer, die trotz ihrer Arbeit nicht namentlich gewürdigt werden. So auch bei dem erst kürzlich auf dem PC erschienenen „Baldur’s Gate 3“, bei dem nur die Führungskräfte und Leads einer Lokalisierungsfirma aufgeführt wurden. Die Entwickler von Larian forderten nun eine vollständige Personalliste, um die Übersetzer in einem kommenden Update in die Credits zu bringen.

Übersetzer enttäuscht – Larian will nachbessern

„Glückwunsch an die Helden, die Baldur’s Gate 3 übersetzt haben!“, schrieb ein Übersetzer gestern auf Twitter. „Es tut mir leid, dass ihr keine richtige Anerkennung bekommen habt, aber Strg+C/Strg+V ist immer noch viel zu kompliziert für Altagram Group. Aus irgendeinem Grund scheint diese Tastenkombination nur bei den Namen von Führungskräften zu funktionieren. Das ist echt seltsam!“ Der Nutzer legte nach, dass das Team drei Jahre an der Lokalisation gearbeitet und mehr als eine Million Wörter übersetzt habe. Währenddessen würde die Lokalisierungsfirma Altagram diese Leistung nur ihren Führungskräften zuschreiben.

In einer Stellungnahme gegenüber den Kollegen von Eurogamer gab das Entwicklerstudio Larian an, dass das Problem mit der Liste der Mitarbeiter zusammenhängt, die es von der Lokalisierungsfirma Altagram erhalten habe. Larian habe sofort eine vollständige Personalliste von dem Unternehmen gefordert. „Das alles war die Altagram-Gruppe“, so ein Sprecher von Larian. „Wir haben uns an sie gewandt und sie dazu verpflichtet, dies zu korrigieren.“ Die Namen der fehlenden Übersetzer sollen in Update 1 für „Baldur’s Gate 3“ nachgereicht werden.

Ein weiterer Übersetzer, der an der spanischen Lokalisation gearbeitet hat, erklärte, dass seine Arbeit „fast vier Jahre gedauert hat und dass die endgültige Textmenge über 2,5 Millionen Wörter beträgt“. Sein Name wurde jedoch in den Credits aufgeführt. „Alle Übersetzer wurden anerkannt, außer die, die für Altagram arbeiteten“, so der Mitarbeiter.

Quelle: Eurogamer

