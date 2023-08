Baldur’s Gate 3: Wird laut den Larian Studios nicht den neuen Standard für RPGs setzen

Nach den positiven Eindrücken aus der Early-Access-Phase sind die Erwartungen an "Baldur's Gate 3" entsprechend hoch. In einem Interview wiesen die Entwickler der Larian Studios darauf hin, dass dennoch nicht versucht wird, den neuen Standard für Rollenspiele zu setzen.

In wenigen Wochen erscheint das von den Larian Studios („Divinity: Original Sin“) entwickelte Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ auch für die PlayStation 5.

Bereits in der Early-Access-Phase auf dem PC zeichnete sich ab, dass wir es bei „Baldur’s Gate 3“ mit einem heißen Anwärter auf den Titel des Rollenspiels des Jahres 2023 zu tun haben.

In der aktuellen Ausgabe des „Friends Per Second“-Podcasts sprach Creative-Director Swen Vincke über die Erwartungshaltung der Community und wies darauf hin, dass es den Larian Studios trotz des positiven Feedbacks nicht darum gehen wird, den neuen Standard für Rollenspiele zu setzen.

Stattdessen wird es sich bei „Baldur’s Gate 3“ um einen sehr speziellen Titel handeln, der sich an eine bestimmte Zielgruppe richtet. Erschwerend komme laut Vincke hinzu, dass es sich bei den Rollenspielen um ein sehr vielfältiges Genre handelt, in dem die Entwickler unterschiedliche Konzepte verfolgen können.

Vincke über mögliche Standards im Rollenspielgenre

„Was Standards betrifft, ändern sich diese ständig, daher denke ich nicht, dass die Leute sich darüber Sorgen machen sollten“, führte Vincke aus. „Was Ressourcen betrifft, wenn Sie von Unternehmen wie Microsoft oder Activision Blizzard sprechen, handelt es sich um große Unternehmen, die über genügend Ressourcen verfügen und tun können, was sie wollen.“

Und weiter: „Spiele wie unsere sind sehr spezifisch, das ist genau das, was wir machen wollten und worauf wir uns spezialisiert haben. Es ist daher logisch, dass wir eine gewisse Erfahrung in ihrer Entwicklung haben, schließlich haben wir diese Art von Spielen bereits seit 20 Jahren entwickelt.“

„Ich glaube nicht, dass es so etwas wie ein Spiel gibt, das sagt: ‚Oh, dies ist der Standard, an den sich jeder halten muss. Denn morgen wird jemand anderes mit etwas Neuem und Coolen auf den Markt kommen“, so der Creative-Director der Larian Studios abschließend.

„Baldur’s Gate 3“ erscheint am 3. August 2023 für den PC. Die PS5-Version benötigt noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff und folgt am 6. September 2023.

