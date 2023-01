The Callisto Protocol: Nicht in den Credits angegeben – Ex-Entwickler ärgern sich

Am Ende eines Story-Games ist es üblich, die beteiligten Entwickler im Abspann zu würdigen. So ist es auch in „The Callisto Protocol“ gewesen, das Anfang Dezember für Konsolen und PC in den Handel kam.

Rund 20 wichtige Entwickler weggelassen

Jedoch wurden dabei gleich mehrere Entwickler komplett ausgelassen – schätzungsweise etwa 20 Stück. Das teilten jetzt fünf ehemalige Mitarbeiter der Striking Distance Studios gegenüber GamesIndustry mit. Jeder von ihnen ist dabei anonym geblieben.

Einer von ihnen meint: „Das schmerzt auf jeden Fall. Es ist ätzend. Ich habe einen guten Beitrag geleistet und lange daran gearbeitet. Einfach nicht dabei zu sein, ist beschissen.“

Es handelt sich hierbei um Entwickler, die das Studio vor dem Release des Spiels verlassen haben. In solch einem Fall ist es nicht ungewöhnlich, die beteiligten Mitarbeiter in den Credits wegzulassen. Allerdings haben Quellen bestätigt, dass diese Maßnahme so nicht kommuniziert wurde. Zudem hält keiner der fünf Entwickler die fehlende Angabe für normal.

Einer findet sie sogar „ungeheuerlich.“ Denn es wurden erfahrene Entwickler, Regisseure und leitende Mitarbeiter einfach außen vor gelassen. Manche davon haben schon mit Studio-Chef Glen Schofield bei Sledgehammer Games zusammengearbeitet. Andere hingegen seien am Aufbau des Studios maßgeblich beteiligt gewesen.

Laut den Anerkennungsstandards der IGDA müssen die Verantwortlichen jedes Teammitglied, das 30 Tage lang am Projekt mitgewirkt hat, angeben. Zusätzlich müssen die Namen der Mitarbeiter, die vor der Veröffentlichung das Studio verlassen, aufbewahrt werden.

Auch sonst scheint der 20-minütige Abspann nicht ganz fair gestaltet zu sein: Manche Ex-Mitarbeiter sind lediglich als „zusätzliche Hilfe“ ihrer damaligen Abteilung vermerkt, während andere ganz am Ende in der Kategorie „Sonstiges“ stehen.

Eine Quelle vermutet: „Ich habe den Eindruck, dass sie sich Leute ausgesucht haben, die sie mochten oder zu denen sie in irgendeiner Form eine Beziehung hatten, und diese wurden dann gewürdigt und die anderen nicht.“

