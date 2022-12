The Callisto Protocol: Performance-Probleme nicht von Sony verursacht

Glen Schofield von den Striking Distance Studios hat noch einmal bekräftigt, dass die Mitarbeit von Sony an "The Callisto Protocol" keinen Einfluss auf die Performance des Spiels hatte.

„The Callisto Protocol“ kam mit mäßigen Wertungen auf den Markt. Die PS5-Version brachte es auf einen Metascore von 72. Die Xbox Series X-Fassung kam sogar nur auf einen Metascore von 69, was der schlechteren Performance auf dieser Plattform angelastet werden kann.

Tatsächlich läuft die PS5-Version von „The Callisto Protocol“ etwas runder, was bei einigen Spielern der anderen Plattformversionen für Frust sorgte.

Glen Schofield meldet sich zu Wort

Hinzu kam, dass imerwähnt wird, dass Mitarbeiter von Sony an der Produktion von „The Callisto Protocol“ mitwirkten, was bei einigen Spielern den Verdacht aufkommen ließ, dass die Xbox- und PC-Versionen aufgrund der Zusammenarbeit in einer bewusst minderwertigen Qualität auf den Markt kamen, während die PS5-Version in einem besseren Zustand blieb.

Derartige Gerüchte sind natürlich Quatsch. Um um sie zu entkräften, brachte der Director Glen Schofield auf Twitter eine Erklärung in den Umlauf, in der er betonte, dass Sonys Beteiligung am Spiel sehr eingeschränkt war.

„Man kann nicht jedem Gerücht online nachgehen, aber dieses muss ich aufklären: Die Leute von Sony sind im Abspann zu sehen, weil wir mit ihnen beim Performance-Capturing für unsere Zwischensequenzen zusammengearbeitet haben. Sie haben keine zusätzliche Arbeit am Spiel geleistet. Ich hoffe, dass das jede Verwirrung ausräumt“, so Schofield.

Die Striking Distance Studios sind sich im Klaren darüber, dass es auf dem PC und der Xbox Leistungsprobleme gibt und arbeiten seit der Veröffentlichung von „The Callisto Protocol“ daran, die Probleme zu beheben. Erst kürzlich wurde ein Patch veröffentlicht, der Raytracing-Reflexionen auf der Xbox Series X aktiviert. Weitere Informationen zu „The Callisto Protocol“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

