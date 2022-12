The Callisto Protocol: Konsolenpatch behebt Framerate- und Absturzprobleme

Striking Distance Studios hat für „The Callisto Protocol“ am Wochenende einen neuen Konsolenpatch veröffentlicht, der die von Spielern gemeldeten Probleme mit der Bildrate und Abstürzen beheben soll.

Zu Beginn der laufenden Woche möchte der Entwickler weitere Details zu den an „The Callisto Protocol“ vorgenommenen Verbesserungen herausgeben.

Xbox-Probleme mit Raytracing und HDR

„Es gibt Patches für alle Konsolen, die Probleme mit der Bildrate und Abstürze beheben sollten, die einige von euch gemeldet haben“, so das Studio. „Wir hören zu, arbeiten hart an Updates und werden Anfang dieser Woche weitere Details zu den kommenden Verbesserungen bekanntgeben. Vielen Dank für eure Geduld.“

Vor allem auf der Xbox Series X gab und gibt es Probleme mit dem Raytracing, die derzeit behoben werden. So schrieb Digital Foundry in einer Analyse: „Wenn ihr hungrig nach Raytracing seid, hat PlayStation 5 ab dem Starttag die Nase vorn.“ Auch dazu meldete sich Striking Distance zu Wort.

„Wir möchten alle Unklarheiten beseitigen: Raytracing-Schatten werden unterstützt und sehen auf der Xbox Series X großartig aus. Wir wissen jedoch, dass es Probleme mit Raytracing-Reflexionen gibt, die wir derzeit beheben. Weitere Informationen werden diese Woche folgen. Wir danken euch für eure Geduld und Unterstützung“, so der Wortlaut in einem Folge-Tweet.

Auch die HDR-Beleuchtung (High Dynamic Range Lighting) soll auf der Xbox Series X nicht wie gewünscht funktionieren. Ein Statement der Entwickler gab es zu diesem mutmaßlichen Problem bislang aber nicht.

„The Callisto Protocol“ ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S erhältlich. Die Tests und Spielermeinungen fielen sehr gemischt auf. Vor allem die PC-Version erhielt auf Steam eine sehr negative Resonanz. Bemängelt wurden dort unter anderem erhebliche Stotterprobleme, die Striking Distance kürzlich mit einem Patch weitgehend beheben konnte.

Nicht nur an Problemen arbeiten die Entwickler. Auch weitere Features sind geplant, darunter der Hardcore-Modus und New Game Plus. Sie sollen am 7. Februar 2023 bereitgestellt werden.

