The Callisto Protocol: New-Game-Plus- und Hardcore-Modi folgen 2023

Ab sofort ist der von den Striking Distance Studios entwickelte Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ für die Konsolen und den PC erhältlich.

Pünktlich zum Release ihres neuen Projekts kündigten die Entwickler ein erstes Update ein, das am 7. Februar 2023 kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Laut der offiziellen Ankündigung umfasst das Gratis-Update zum einen den New-Game-Plus-Modus, der es euch nach dem erfolgreichen Abschluss des Horror-Abenteuers ermöglicht, die Kampagne ein zweites Mal in Angriff zu nehmen und dabei ausgewählte Inhalte und Fortschritte aus dem ersten Durchlauf zu übernehmen.

Wer auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sein sollte, kommt laut Entwicklerangaben beim neuen Hardcore-Modus auf seine Kosten, zu dem bislang allerdings keine genaueren Details genannt wurden.

Ebenfalls am 7. Februar 2023 wird der erste DLC zu „The Callisto Protocol“ veröffentlicht, der im Rahmen des offiziellen Season Pass erhältlich ist. Den Anfang macht das „Outer Way Skin Collection“ genannte Download-Paket, mit dem euer Inventar unter anderem durch eine „Outer Way“-Rüstung erweitert wird.

Weiter geht es mit dem „Contagion Bundle“ im März, dem „Riot Bundle“ im Laufe des Frühlings sowie einer neuen Story-Episode im Sommer. Alle weiteren bisher bekannten Details zu den Inhalten des Season-Pass haben wir hier für euch zusammengefasst. Solltet ihr noch nicht genau wissen, ob „The Callisto Protocol“ einen genaueren Blick wert ist, dann legen wir euch unser ausführliches Review ans Herz, das genau dieser Frage nachgeht.

„The Callisto Protocol“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

