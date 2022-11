The Callisto Protocol: Season-Pass zum Horror-Abenteuer angekündigt – Das steckt drin

Wie die Striking Distance Studios und der Publisher Krafton kurz vor dem Release des Survival-Horror-Titels bekannt gaben, wird „The Callisto Protocol“ mit einem Season-Pass versehen.

Dieser räumt Spielern beziehungsweise Spielerinnen den Zugriff auf alle Inhalte ein, die nach dem Release veröffentlicht werden. Der Season-Pass ist in der Digital-Deluxe-Edition von „The Callisto Protocol“ enthalten und umfasst zum einen die „Outer Way Skin Collection“, die euer Inventar durch eine „Outer Way“-Rüstung erweitert.

Bei „Outer Way“ haben wir es laut Entwicklerangaben mit einer aufständischen Gruppierung zu tun, die sich dem Kampf gegen die UJC verschrieben hat.

Exklusive Animationen und neue Spiel-Modi

Ebenfalls ein Bestandteil des Season-Pass ist das „Contagion Bundle“, das den namensgebenden „Contagion“-Modus mit sich bringt. Hier wird ein besonders schwerer Modus geboten, in dem nicht nur eure Munition und die Lebensenergie des Protagonisten Jacob Lee reduziert werden. Ebenfalls mit von der Partie sind ein höherer Schwierigkeitsgrad und eine Permadeath-Funktion, deren Sinn und Zweck sicherlich nicht näher erklärt werden muss.

Hinzukommen 13 neue Todesanimationen für Jacob und neue Skins in der „Watchtower Skin Collection“. Das „Riot Bundle“ wiederum umfasst einen neuen Spiel-Modus, der an den Horde-Modus anderer Titel erinnert und euch in einem neuen Bereich des Black-Iron-Gefängnisses vor die Aufgabe stellt, immer stärker werdende Wellen von Feinden zu bekämpfen. Der erfolgreiche Abschluss einer Welle belohnt euch mit Credits, die wiederum in Waffen und neue Ausrüstung investiert werden können. Abgerundet wird das „Riot Bundle“ von zwölf neuen Todesanimationen für eure Gegner und die „Engineer Skin Collection“.

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol:

Den Schlusspunkt setzt ein Story-DLC, der es euch laut Entwicklerangaben ermöglicht, „noch tiefer in die Geschichte von The Callisto Protocol einzutauchen“. Weitere Details zum Story-DLC werden laut der heutigen Ankündigung zu gegebener Zeit folgen.

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren