The Callisto Protocol: Das ist Captain Leon Ferris – gespielt von Sam Witwer

Der Schauspieler Sam Witwer übernimmt eine Rolle im kommenden Weltraumhorror. Was für eine Figur er spielt und wie diese aussieht, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Den meisten von euch dürfte Sam Witwer als Deacon St. John aus „Days Gone“ bekannt sein. Jetzt verkörpert der amerikanische Schauspieler erneut einen Videospielcharakter: Im kommenden Horror-Schocker „The Callisto Protocol“ spielt er Captain Leon Ferris, einen Gefängniswärter.

Jacobs dunkler Spiegel

Das Team von den Striking Distance Studios bezeichnete ihn während der Entwicklung oft als „dunklen Spiegel von Jacob“, dem Protagonisten des Spiels. Die beiden sind sich den Auswirkungen ihrer Handlungen nicht bewusst – oder sind bewusst blind dafür. Als sie aufeinandertreffen, werden ihre vertrauten Welten erschüttert. Wie Jacob und Leon Ferris auf die schrecklichen Ereignisse im Weltraumgefängnis reagieren und wer dafür verantwortlich ist, bildet die Grundlage ihrer Beziehung.

Was genau Sam Witwer beim Casting hervorhob? Laut dem Global Brand Manager namens Derek Salisbury die Herangehensweise an den Charakter. Gleich von Beginn an soll er Farris eine „subtile Bedrohung“ verliehen haben. Zudem wollte Witwer alles über die Rolle erfahren, indem er aufschlussreiche Fragen stellte oder Vorschläge einbrachte. Eine seiner Ideen ist sogar in die Entwicklung eingeflossen.

„Sam Witwer hat einen unglaublichen Instinkt und ein fantastisches Gespür dafür, wie eine Geschichte funktionieren muss“, meint Salisbury.

Hier noch ein Foto des Charakters:

Am 2. Dezember kommt der Space-Horror-Titel auf die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Für die Day-One-Edition zahlt ihr einen Preis von 69,99 Euro (Cross-Gen) beziehungsweise 59,99 Euro (Last-Gen). Des Weiteren gibt’s eine Digital Deluxe Edition, die für 79,99 Euro angeboten wird. Neben den Standard-Inhalten kommt der Käufer dadurch in den Besitz des Season Pass, der unter anderem exklusive Animationen enthält.

Quelle: PlayStation Blog

