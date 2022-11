The Callisto Protocol: Düsterer Launch-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

Langsam aber sicher nähert sich der Release des von den Striking Distance Studios entwickelten Survival-Horror-Abenteuers „The Callisto Protocol“ mit großen Schritten.

Um euch noch einmal auf die nahende Veröffentlichung einzustimmen, stellten die Entwickler und der verantwortliche Publisher Krafton den offiziellen Launch-Trailer zu „The Callisto Protocol“ bereit. Dieser liefert euch musikalisch untermalte Spielszenen aus der Welt des Horror-Titels und zeigt unter anderem den Protagonisten Jacob Lee bei seinem Kampf um das Überleben.

„The Callisto Protocol“ entstand unter der Aufsicht von Glen Schofield, der zu den kreativen Köpfen hinter der erfolgreichen „Dead Space“-Reihe gehört, und verspricht laut Herstellerangaben eine „packende Horror-Erfahrung der nächsten Generation“.

Der Schrecken lauert hinter jeder Ecke

Die Geschichte von „The Callisto Protocol“ setzt in einer fernen Zukunft ein und versetzt euch in die Rolle des Hauptcharakters Jacob Lee. Dieser verbüßt in einem kargen Gefängnis, das sich auf dem bekannten Jupiter-Mond Kallisto befindet, eine Haft und entschließt sich eines Tages zu einem Ausbruch. Dieser verwandelt sich allerdings schnell in eine tödliche Hatz, als grauenerregende Monster erscheinen und gnadenlos Jagd auf die Häftlinge machen.

In der Rolle von Jacob Lee kämpft ihr nicht nur um euer Überleben und seht euch an jeder Ecke mit neuen Schrecken konfrontiert. Gleichzeitig versucht hier herauszufinden, was es mit den Machenschaften der United Jupiter Company auf sich hat und stoßt auf eine Verschwörung ungekannten Ausmaßes. Exklusiv auf der PlayStation 5 dürfen sich die Spieler und Spielerinnen auf eine Unterstützung der exklusiven Features des DualSense-Controllers freuen, die für eine noch dichtere Atmosphäre sorgen wird.

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wie bereits vor ein paar Wochen bestätigt wurde, wird der Survival-Horror-Titel in Deutschland in einer zu 100 Prozent ungeschnittenen Fassung veröffentlicht.

