The Callisto Protocol: Uncut-Version für Deutschland – USK-Einstufung liegt vor

"The Callisto Protocol" kommt in Deutschland ungeschnitten auf den Markt. Die Einstufung der USK liegt vor. Demnach richtet sich der Titel an ein erwachsenes Publikum.

Mit der Freigabe von Spielen geht die USK zwar immer freizügiger um. Doch noch immer stellt sich bei jeder Veröffentlichung eines gewalthaltigen Spiels die Frage, ob die Einstufung mit Anpassungen an den deutschen Markt einhergeht.

Im Fall von „The Callisto Protocol“ müssen deutsche Spieler keine Schnitte befürchten. Wie die Striking Distance Studios und Krafton in einer Pressemeldung bekanntgaben, erscheint der Titel hierzulande mit allen Inhalten, die auch Spieler außerhalb des USK-Einflussgebietes erleben können.

100 Prozent ungeschnitten

Der Titel habe von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle eine offizielle Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten und wird „in Deutschland zu 100% ungeschnitten und komplett identisch mit der internationalen Version erscheinen“.

„The Callisto Protocol“ ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel, das 300 Jahre in der Zukunft spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Jacob Lee, der in das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl auf Jupiters Mond Callisto gesteckt wurde.

An der Entwicklung ist der „Dead Space“-Schöpfer Glen Schofield beteiligt, der vor der Gründung der Striking Distance Studios bei Sledgehammer Games an der „Call of Duty“-Reihe arbeitete.

Für etwas Wirbel sorgte jüngst eine Aussage zum Post-Launch-Support, der einem veröffentlichten Interview zufolge auf vier Jahre ausgelegt sein sollte. Später stellte sich heraus, dass sich der verantwortliche Redakteur verhört hatte und statt von „four years of support“ lediglich von „full year of support“ die Rede war, sodass zumindest zwölf Monate abgesichert sind.

Ebenfalls gaben die Entwickler bekannt, dass die Trophäen von „The Callisto Protocol“ zum Durchspielen animieren sollen und jede Waffe einen individuellen Upgrade-Pfad erhält.

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht, die unter anderem das eine oder andere Gameplay-Video umfasst.

