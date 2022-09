The Callisto Protocol: Trophäen sollen zum erneuten Durchspielen animieren

The Callisto Protocol:

Das kommende Survival-Horrorspiel „The Callisto Protocol“ ist das neueste Projekt von Glen Schofield. Dieser tritt unter anderem als Schöpfer von „Dead Space“ auf, der beliebten SciFi-Reihe um Isaac Clarke. „Dead Space“ ist für seine präzisen Verstümmelungsmechaniken bekannt, die den Nutzern nicht nur Vorteile im Spiel verschaffen, sondern auch durch die Trophäen und Erfolge aufgegriffen werden.

Wie Mark James, CTO des Studios Striking Distance, nun erzählte, werden Verstümmelungen auch in „The Callisto Protocol“ wieder mit von der Partie sein. Die Errungenschaften sollen zudem zum erneuten Durchspielen animieren.

Zerstückelung und Backtracking

„Wir haben bereits eine Liste von Trophäen und Erfolgen“, so Mark James kürzlich in einem Interview. „Es wird Errungenschaften für den Spielstil geben, wie zum Beispiel 100 linke Arme zu zerstückeln – die Art, bei der man nicht einmal weiß, dass man Fortschritte macht, bis man plötzlich bei etwa 50 Prozent angelangt ist. Man denkt sich dann: Jetzt werde ich das Spiel nur noch spielen, um linke Arme zu zerstückeln. Wir wollen, dass diese Art von „gefundenen“ Errungenschaften auch zum Tragen kommen. Das können offensichtliche Erfolge sein, die mit einer linearen Geschichte verbunden sind.“

Darüber hinaus sollen auch die verschiedenen Upgrade-Pfade der Waffen eine Rolle bei den Trophäen spielen. „Es gibt mehr Trophäen, die etwa mit der Flucht aus Habitaten zu tun haben, diese Art von Dingen. Wir wollen definitiv Spielstile sehen. Jede der Waffen kann auf ihre eigene Art aufgewertet werden. Es kann also gut sein, dass man das ganze Spiel durchspielt und feststellt: Ich habe nicht einmal die Hälfte der Dinge mit einem Betäubungsstab erreicht – oh mein Gott. Jetzt habe ich einen guten Grund, das Spiel durchzuspielen und einfach den Betäubungsstab zu verbessern!“

Zuvor hatte Mark James bereits davon gesprochen, dass es eine Trophäe oder einen Erfolg dafür geben wird, alle Todesarten des Spiels einmal erlebt zu haben. „Wir werden die Anzahl der Tode im Moment noch nicht verraten. Aber ich denke, man muss sich schon anstrengen, um es herauszufinden“, so James. „The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC veröffentlicht.

Quelle: TrueTrophies

