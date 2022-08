The Callisto Protocol: Belohnt Spieler mit Trophäe, die alle möglichen Tode erlebt haben

Auf dem Jupiter-Mond Kallisto wird mit harten Bandagen gekämpft – und wohl auch oft gestorben. In einem Interview mit IGN Japan verriet der „The Callisto Protocol“-Entwickler Mark James kürzlich, dass es in dem Spiel viele verschiedene Todesarten geben wird. Die Spieler, die alle Arten erleben, sollen sogar mit einem Erfolg oder einer Trophäe belohnt werden. Die Aufgabe soll jedoch kein Zuckerschlecken sein.

Spiel belohnt die besonders Todesmutigen

„Wir arbeiten gerade an unseren Erfolgen und Trophäen, und wir haben tatsächlich einen Erfolg für das Erleben aller Tode“, so der Entwickler Mark James in dem Interview. „Man wird in unserem Spiel sterben. Viele Leute fragen, wie lange das Spiel dauert und eigentlich ist es, wie oft wirst du sterben? Außerdem gibt es viele Variablen in der Art und Weise, wie sie dich angreifen oder du sie angreifst, so dass du öfter oder weniger oft sterben kannst. Selbst wenn man rückwärts in einen Ventilator fährt, ist das ein Fehler, der zum Tod führt, und man muss den Abschnitt noch einmal machen.“

„The Callisto Protocol“ ist ein neues Spiel von dem „Dead Space“ -Schöpfer Glen Schofield. Das Science-Fiction-Horror-Spiel um Isaac Clarke ist für seine vielen Todesarten bekannt. „The Callisto Protocol“ soll dem aber in nichts nachstehen und vielleicht nicht gerade gruseliger, dafür aber sehr viel grausamer sein

„Das ist inzwischen unser Markenzeichen“, so James über die zahlreichen Todesfälle im Spiel. „Wir haben einen unserer typischen Tode am Ende jedes Trailers. Wir wollen, dass man den Tod nicht als Bestrafung sieht, sondern als Zeit, in der man lernt, was man falsch gemacht hat. Und ein bisschen augenzwinkernde Unterhaltung darüber, wie man stirbt.“

Weitere Meldungen zu „The Callisto Protocol“:

Wie viele Tode es in dem Spiel gibt, müssen Trophäenjäger wohl oder übel selbst herausfinden. Es sollen jedoch eine Menge sein. „Wir werden die Anzahl der Tode im Moment noch nicht verraten“, so James. „Aber ich denke, man muss sich schon anstrengen, um es herauszufinden.“ „The Callisto Protocol“ soll am 2. Dezember 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren