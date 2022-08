The Callisto Protocol: The Blind vorgestellt und Engine im Performance-Video

In „The Callisto Protocol“, das im Dezember für Konsolen und PC auf den Markt gebracht wird, treffen Spieler auf allerlei gefährliche Widersacher, die Glen Schofield, einer der Gründer der Striking Distance Studios, hin und wieder vorstellt.

Das neuste Exemplar wurde am Wochenende auf Twitter enthüllt. Es ist „The Blind“, ein Biophage, der sich in der Dunkelheit entwickelt und angepasst hat, so Schofield zu dieser Kreatur.

Welchen Eindruck „The Blind“ rein optisch hinterlässt, zeigt der folgende Tweet, in dem die furchteinflößende Gestalt vorgestellt wird:

We’ve got some awesome creatures in @CallistoTheGame The character team is unbelievable. This is “The Blind” a biophage that has evolved and adapted in the dark. pic.twitter.com/X1Gdf5noKV

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) July 29, 2022