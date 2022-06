The Callisto Protocol: DualSense-Controller wird „sehr stark“ genutzt

The Callisto Protocol:

Auch beim Horror-Schocker "The Callisto Protocol" finden die DualSense-Funktionen Verwendung. Das bestätigte der Design Director von den Striking Distance Studios im Interview mit Game Informer. Zudem erklärte er das Prinzip des Nahkampfes.

Die brutalen Kämpfe werdet ihr dank des PS5-Controllers an euren Händen spüren.

Unter anderem erscheint „The Callisto Protocol“ für Sonys PlayStation 5. Deshalb war davon auszugehen, dass Striking Distance Studios die Funktionen des DualSense-Controllers nutzen wird.

Dass die DualSense-Features eine wichtige Rolle spielen werden, bestätigte jetzt der zuständige Design Director gegenüber Game Informer. Sowohl das haptische Feedback als auch die adaptiven Trigger sollen „sehr stark“ genutzt werden.

„Eine zusätzliche Ebene“

Ben Walker erklärt: „So schön es auch ist, etwas zu hören und zu sehen – die taktile Erfahrung fügt einfach eine zusätzliche Ebene hinzu, und dieser Controller gibt uns das definitiv. Wir arbeiten also hart daran, all diese kleinen Nuancen ins Spiel zu bringen und sicherzustellen, dass sie auf dem Controller auch wirklich zur Geltung kommen.“

Im Anschluss wurde Walker nach Beispielen gefragt. Konkret wurde der Entwickler dabei nicht, doch ihr werdet in den Fern- und Nahkämpfen entsprechende Rückmeldungen erhalten.

„Wir arbeiten derzeit an vielen Waffenelementen, dem Widerstand, dem Rückstoß des Abzugs und solchen Dingen. Da wir Nahkämpfe haben, wollen wir auch, dass die knochenbrechende Erfahrung auf dem Controller zu spüren ist“, teilt Walker mit.

50 Prozent Fernkampf, 50 Prozent Nahkampf

Die Nah- und Fernkämpfe sollen sich weitgehend die Waage halten. Entweder der Spieler attackiert sie aus kurzer Distanz oder er hält sie auf Abstand, um sie mit Schusswaffen zu bekämpfen. Zudem gibt es ein sogenanntes „GRP“-System, mit dem ihr eure Gegner festhalten könnt. Packen, hochheben, wegstoßen und zu sich heranziehen: All das ist mit diesem Gameplay-Element möglich.

Speziell für die Nahkämpfe stehen euch Kombos zur Verfügung. Dabei könnt ihr mittels des linken Analogsticks blocken und ausweichen, wobei sich das Entwicklerteam von Kampfspielen inspirieren ließ. Um auszuweichen, müsst ihr euch nach links oder rechts bewegen. Möchtet ihr wiederum einen Angriff blocken, macht ihr einen Schritt zurück. Letzteres ist etwas einfacher, kostet euch aber selbst bei einem geblockten Angriff etwas Lebensenergie.

„Auf diese Weise entsteht ein gewisser Rhythmus, ein Hin und Her, und wenn ihre Kombos vorbei sind, hast du die Möglichkeit, wieder auf sie zuzugehen“, schildert Walker das Nahkampf-Prinzip.

Abgesehen von der PS5 kommt der Weltraum-Horror auf die PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Am 2. Dezember dieses Jahres ist es so weit.

