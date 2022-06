The Callisto Protocol: Gore-System setzte mehrere Jahre an Entwicklung voraus

In den ersten Gameplay-Szenen wurde bereits angedeutet, dass der kommende Horror-Titel "The Callisto Protocol" mit reichlich Gore-Effekten aufwarten wird. Wie der verantwortliche Game-Director Glen Schofield in einem Interview verriet, befand sich das zugrunde liegende System über einen Zeitraum von mehreren Jahren in Entwicklung.

Zu den interessantesten Titeln, die in diesem Winter veröffentlicht werden, dürfte der Horror-Titel „The Callisto Protocol“ gehören, der sich derzeit bei den Entwicklern der Striking Distance Studios in Arbeit befindet.

In einem von IGN geführten Interview blickte der verantwortliche Game-Director noch einmal auf die bisherigen Arbeiten an dem Survival-Horror-Abenteuer zurück und hob dabei vor allem die Bedeutung des Gore-Systems hervor. Um sicherzustellen, dass sich die Effekte nicht zu schnell abnutzen und ausreichend Abwechslung bieten, arbeitete ein Teil des Entwicklerteams über einen Zeitraum von mehreren Jahren ausschließlich am Gore-System und dessen Facetten.

Spieler sollen eine schreckliche Erfahrung machen

„Wir haben ein paar Jahre an dem gearbeitet, was wir das Gore-System nennen“, führte Schofield aus. „Rendering-Ingenieure, ein paar Künstler, sie haben einfach Zeit damit verbracht, jeden einzelnen Feind auseinander zu reißen. Es gab Zeiten, in denen wir dachten: ‚Reiß noch ein Loch in ihn, sie könnten das tun.‘ So wirst du vielleicht nie zweimal denselben zerrissenen Typen sehen. Auch das gehörte dazu. Wir wollten, dass jede Person eine andere schreckliche Erfahrung macht.“

Weitere Details und Eindrücke zum Gore-System entnehmt ihr dem angehängten Video-Interview mit Glen Schofield. „The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie kürzlich bestätigt wurde, werden simultan auch die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One mit einer Umsetzung des ambitionierten Horror-Titels versorgt.

In „The Callisto Protocol“ führt euer Weg in einer fiktiven Zukunft auf den namensgebenden Jupiter-Mond. Bei der Flucht aus einem düsteren Gefängnis seht ihr euch schnell mit einem gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod konfrontiert.

