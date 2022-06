The Callisto Protocol: Erweiterter Trailer und erstes Gameplay zum Horror-Schocker

The Callisto Protocol:

Im Rahmen des heutigen Games-Showcase zum "Summer Game Fest 2022" bedachten uns die Entwickler der Striking Distance Studios nicht nur mit einer erweiterten Version des kürzlich veröffentlichten "The Callisto Protocol"-Trailers. Darüber hinaus wurden erste Spielszenen aus dem Survival-Horror-Abenteuer veröffentlicht.

"The Callisto Protocol" erscheint im Dezember 2022.

Unter der Aufsicht von Glen Schofield, der zu den kreativen Köpfen hinter der „Dead Space“-Reihe zählt, arbeiten die Entwickler der Striking Distance Studios derzeit am Survival-Horror-Abenteuer „The Callisto Protocol“.

Nachdem uns die Macher kürzlich mit einem neuen Trailer zu „The Callisto Protocol“ bedachten, nutzten die Striking Distance Studios den heutigen Games-Showcase zum „Summer Game Fest 2022“, um uns eine erweiterte Version des besagten Trailers zu präsentieren. Darüber hinaus hatte das Studio das erste Gameplay-Material im Gepäck, das wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten wollen.

Wie die Spielszenen schnell verdeutlichen, haben wir es bei „The Callisto Protocol“ mit einem Horror-Abenteuer zu tun, das problemlos als spiritueller Nachfolger des ersten „Dead Space“-Titels durchgehen könnte.

Auch die alten Konsolen werden versorgt

Läuft in der finalen Phase der Produktion alles wie geplant, dann wird „The Callisto Protocol“ ab dem 2. Dezember 2022 erhältlich sein. Nachdem das ambitionierte Horror-Projekt zunächst nur für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S angekündigt wurde, wurde kürzlich bestätigt, dass mit der PlayStation 4 und der Xbox One auch die Konsolen der alten Generation versorgt werden.

Im ersten großen Titel der Striking Distance Studios verschlägt es euch in das Jahr 2320. In einer düsteren Zukunft befindet ihr euch auf dem namensgebenden Jupitermond Callisto und versucht, aus einem Gefängnis zu entkommen. Schnell werdet ihr dabei in einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod verwickelt.

Wie die Verantwortlichen der Striking Distance Studios vor wenigen Tagen bekannt gaben, entschloss man sich dazu, die Story-Verbindung zum „PUBG“-Universum fallenzulassen. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

