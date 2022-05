The Callisto Protocol: PS4-Version und frische Details bestätigt – Neue Screenshots

Aus der aktuellen Ausgabe der GameInformer erreichten uns nicht nur neue Gameplay-Details zu "The Callisto Protocol". Darüber hinaus wurden die Arbeiten an Umsetzungen für die alte Konsolen-Generation bestätigt und frische Screenshots veröffentlicht.

Wie in der vergangenen Woche bereits versprochen, zierte der von den Striking Distance Studios entwickelte Horror-Titel „The Callisto Protocol“ das Cover der aktuellen GameInformer.

Zum einen wurde die Titel-Story der GameInformer genutzt, um uns neue Screenshots zum ambitionierten Survival-Horror-Abenteuer zu liefern. Diese stehen natürlich wie gehabt in unserer Galerie zur Ansicht bereit. Darüber hinaus wurde noch einmal versichert, dass „The Callisto Protocol“ wie geplant in diesem Jahr veröffentlicht wird. Derzeit peilen die Macher der Striking Distance Studios einen Release in der zweiten Jahreshälfte 2022 an.

Für den einen oder anderen sicherlich etwas überraschend dürfte die Ankündigung kommen, dass „The Callisto Protocol“ nicht nur wie in der offiziellen Ankündigung bestätigt für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Darüber hinaus werden auch die mittlerweile betagten Systeme PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One versorgt.

Related Posts

Zu möglichen Abstrichen, mit denen sich Spieler und Spielerinnen auf den alten Systemen arrangieren müssen, wurden bisher keine Details genannt. Dafür wurden frische Informationen zum Gameplay veröffentlicht. Nachfolgend findet ihr die interessantesten Details aus der aktuellen GameInformer-Ausgabe in der Übersicht.

The Callisto Protocol: Die Infos aus der neuen GameInformer

Cross-Gen-Release bestätigt

Release weiter für 2022 geplant

Beinhaltet sowohl Nah- als auch Fernkampf

Feinde werden Biophagen genannt

Hauptfigur Jacob kann ‚GRP‘-Fähigkeiten verwenden, um Dinge zu sich zu ziehen und ähnliches

Quelle: Okami Games / Twitter

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren