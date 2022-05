The Callisto Protocol: Krafton grenzt den Releasezeitraum des Horror-Titels ein

The Callisto Protocol:

Nachdem im Laufe des Tages bereits bestätigt wurde, dass "The Callisto Protocol" als Titel-Story der nächsten GameInformer-Ausgabe fungieren wird, grenzte der Publisher Krafton nun den Releasezeitraum ein. Wie es heißt, wird aktuell eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte angepeilt.

"The Callisto Protocol" erscheint unter anderem für die PS5.

Nachdem uns die Entwickler der Striking Distance Studios in den vergangenen Tagen gleich mehrfach neue Details zu „The Callisto Protocol“ in Aussicht stellten, wurde heute bekannt gegeben, dass das Survival-Horror-Abenteuer als Titel-Story der nächsten GameInformer-Ausgabe fungieren wird.

Diese wird am kommenden Dienstag, den 24. Mai 2022 den Weg in den Handel finden. Ergänzend zu dieser Bekanntgabe grenzte der verantwortliche Publisher Krafton den Releasezeitraum von „The Callisto Protocol“ ein und versicherte, dass das ambitionierte Horror-Projekt wie geplant in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Derzeit peilen die Striking Distance Studios und Krafton eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2022 an. Näher konkretisiert wurde der Releasezeitraum allerdings nicht.

Publisher verspricht einen AAAA-Titel

Weiter führten die Verantwortlichen von Krafton im aktuellen Geschäftsbericht aus, dass wir es bei „The Callisto Protocol“ mit einem Projekt zu tun haben, das intern als AAAA-Titel geführt wird. Versprochen werden hier ein „höchstes Qualitätsniveau“, eine „maximale Horrorerfahrung“ sowie eine „ausgezeichnete Action-Mechanik“. Im Marketing werden mit dem Begriff „AAAA“ Titel bezeichnet, in die besonders viel Geld investiert wird.

„The Callisto Protocol“ entsteht bei den Striking Distance Studios unter der Aufsicht von Branchenveteran Glen Schofield, der zu den kreativen Köpfen hinter der „Dead Space“-Reihe gehört. Die Geschichte des Survival-Horror-Abenteuers versetzt euch in das Jahr 2030, in dem ihr vor der Aufgabe steht, auf dem namensgebenden Jupitermond Callisto aus dem „Black Iron“ genannten Gefängnis zu entkommen. Schnell seht ihr euch dabei mit einer düsteren Macht und einem gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod konfrontiert.

Auf der PlayStation 5 dürft ihr euch laut Entwicklerangaben auf eine „intelligente Nutzung der DualSense-Features“ freuen. Sowohl die Unterstützung des haptischen Feedbacks als auch der Einsatz der adaptiven Trigger sollen auf der PS5 für eine noch dichtere Atmosphäre sorgen.

