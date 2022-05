The Callisto Protocol: Frische Artworks stehen bereit – Weitere Details in Kürze

Wie bekannt gegeben wurde, wird es sich beim Horror-Titel "The Callisto Protocol" um die Titel-Story der neuen GameInformer-Ausgabe handeln. Daher dürfen wir uns in Kürze über reichlich neue Details freuen. Zur Einstimmung stehen schon jetzt zwei neue Artworks zur Ansicht bereit.

Nachdem uns die Entwickler der Striking Distance Studios kürzlich versprachen, dass wir in den kommenden Tagen mit neuen Informationen zu „The Callisto Protocol“ bedacht werden sollen, wurde nun bestätigt, dass es sich bei dem Survival-Horror um die Titel-Story der nächsten GameInformer-Ausgabe handeln wird.

Diese findet am Dienstag, den 24. Mai 2022 den Weg in den Handel. Somit dürfen wir uns in der kommenden Woche über die versprochenen Details zu „The Callisto Protocol“ freuen. Zur Einstimmung wurden zwei neue Artworks aus dem Horror-Abenteuer der Striking Distance Studios veröffentlicht, die in unserer Galerie zur Ansicht bereit stehen.

Mit „The Callisto Protocol“ versprechen die Entwickler um Branchen-Veteran und „Dead Space“-Schöpfer Glen Schofield nicht weniger als einen der gruseligsten Horror-Titel überhaupt.

Exklusive Features für die PS5-Version

Auf der PlayStation 5 werden die Striking Distance Studios laut eigenen Angaben regen Gebrauch von den exklusiven Features des DualSense-Controllers machen. Sowohl das haptische Feedback als auch der intelligente Einsatz der adaptiven Trigger sollen hier für eine noch dichtere Atmosphäre sorgen.

„Wir werden sehen, wie wir das zum Laufen bringen können. Aber ich denke, wir können ein paar Schrecken aus dem Controller selbst herausholen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die uns wirklich helfen werden, einen Survival-Horror der nächsten Generation zu schaffen“, hieß es zur Unterstützung des DualSense-Controllers.

„The Callisto Protocol“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist derzeit für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen. Im Jahr 2030 verschlägt es euch auf den namensgebenden Jupitermond Callisto. Ihr steht vor der Aufgabe, aus dem düsteren Black Iron-Gefängnis zu entkommen und seht euch dabei schnell mit dunklen Geheimnissen und einem gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod konfrontiert.

