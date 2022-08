The Callisto Protocol: Jede Waffe erhält einen individuellen Upgrade-Pfad

Zu den Titeln, die während des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 präsentiert wurden, gehörte unter anderem der vielversprechende Horror-Titel „The Callisto Protocol“.

Ergänzend zur Präsentation nannten die verantwortlichen Entwickler der Striking Distance Studios in Person von Game-Director Glen Schofield ein weiteres interessantes Detail. Wie es heißt, wird jede der Waffen mit einem individuellen Upgrade-Pfad versehen, mit dem es euch ermöglicht wird, die Waffe über eine simple Erhöhung des Schadens hinaus auf eure Art zu Spielen zuzuschneiden. Überall in der Spielwelt werdet ihr laut Schofield auf 3D-Drucker stoßen, an denen ihr eure Waffen in verschiedenen Bereichen ausbauen beziehungsweise weiterentwickeln könnt.

„Sie können Ihre Waffe so anpassen, wie Sie spielen möchten“, führte Schofield aus. „Aber Sie werden nicht in der Lage sein, den gesamten Upgrade-Baum in einem Durchlauf zu erhalten.“

Eine klassische Survival-Horror-Erfahrung

In „The Callisto Protocol“ verschlägt es euch auf den namensgebenden Jupiter-Mond. Als ihr versucht, aus einem düsteren Gefängnis zu entkommen, seht ihr euch plötzlich mit einer dunklen Macht konfrontiert, die die Bewohner des Gefängnisses in blutrünstige Monster verwandelt. Schnell beginnt ein gnadenloser Kampf auf Leben und Tod.

Spielerisch orientiert sich „The Callisto Protocol“ dabei mehr als offensichtlich an der erfolgreichen „Dead Space“-Reihe und liefert euch eine klassische Survival-Horror-Erfahrung, in der es auf schnelle Reaktionen und eine strategische Einteilung der knapp bemessenen Ressourcen gleichermaßen ankommt.

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

