Star Wars Outlaws: Ein spannender Neuzugang – Entwickler nennen Details zum Ashiga-Clan

Zu den ganz neuen Fraktionen, mit denen wir uns in "Star Wars Outlaws" konfrontiert sehen, gehören die Ashiga. In einem von GameInformer geführten Interview lieferten uns die Entwickler von Ubisoft Massive weitere Details zum neuen Ashiga-Clan.

In diesem Monat versorgte uns Ubisoft mit einem ausführlichen Info-Update zum Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“. Zum einen bestätigte der Publisher eine Veröffentlichung im August dieses Jahres.

Zu den weiteren interessanten Details gehörten der Verzicht auf eine umstrittene Spielmechanik aus früheren Open-World-Titeln von Ubisoft, die Inhalte des Season-Pass oder die Tatsache, dass das bekannte Kartenspiel Sabacc in „Star Wars Outlaws“ erstmals in einem Videospiel vertreten sein wird.

In einem von GameInformer geführten und veröffentlichten Interview lieferten uns die Entwickler von Ubisoft Massive Details zu einer weiteren Neuerung. Die Rede ist vom komplett neuen Clan Ashiga, der laut Creative Director Julian Gerighty genau wie Elemente wie die Protagonistin Kay Vess in enger Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games für „Star Wars Outlaws“ entworfen wurde.

Das hat es mit den Ashiga auf sich

Laut Gerighty unterhalten die Ashiga auf Kijimi (einem Planeten, der vor allem für seine Rolle in „Der Aufstieg Skywalkers“ berühmt ist) eine große Präsenz. Allerdings sorgte das Vorhaben, den Einfluss des Clans über Kijimi hinaus auszuweiten, zu diversen Rückschlägen. Daher befinden sich die Ashiga in „Star Wars Outlaws“ an einem Scheideweg, der über ihre Zukunft entscheidet.

„Sie haben eine lange Tradition und bestimmte Ereignisse in der jüngeren Geschichte haben sie an eine Weggabelung gebracht, an der es verschiedene Wege gibt, wie sie vorankommen könnten. Aber sie sind nicht unbedingt einig, wie der beste Weg nach vorne aussieht“, ergänzte Associate Narrativ John Björling.

Den neuen Clan beschreibt das Studio als eine insektoide, humanoide Spezies namens Melitto. Ihr Innenleben lässt sich als eine Art Ameisenhaufen beschreiben, der eine starke Hierachie aufweist: „Es ist ein Syndikat mit langer Tradition.“

„Sie haben eine starke Hierarchie, und es geht viel darum, den Hive über sich selbst zu stellen. Ich denke, diese Aspekte machen es zu einer einzigartigen Art von Verbrechersyndikat.“

Ubisoft Massive über die Zusammenarbeit mit Lucas Film Games

Im weiteren Verlauf des Interviews ging Ubisoft Massive etwas näher auf die Zusammenarbeit mit Ubisoft Massive ein. „Jede Woche führen wir mehrere Gespräche mit ihnen. In diesen teilen wir ihnen mit, was wir gerne tun würden. Wir wermitteln unsere Absichten und sie fordern uns heraus“, führte Gerighty aus.

„Wir führen so über mehrere Wochen hinweg einen Austausch durch, um die Formensprache richtig zu bekommen, die Überlieferungen korrekt darzustellen und sicherzustellen, dass es Teil des Star Wars-Kanons wird“.

Der Creative Director ergänzte: „Der Ashiga-Clan ist jetzt Teil des Star Wars-Kanons. Toshara ist jetzt Teil des Star Wars-Kanons. Und es ist äußerst befriedigend, wenn man am Entwerfen einer Kreatur, die so liebenswert und furchteinflößend wie Nix ist, mitwirkt und sie Teil einer der bekanntesten Marken der Welt wird.“

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Details zu den unterschiedlichen Editionen, die zum Launch angeboten werden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: GameInformer

