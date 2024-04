Star Wars Outlaws: Dieses berüchtigte Kartenspiel taucht erstmals in einem Videospiel auf

Aus einer Alterseinstufung des Entertainment Software Rating Board geht ein interessantes Detail zu "Star Wars Outlaws" hervor. Demnach taucht ein berüchtigtes Kartenspiel des "Star Wars"-Universums erstmals in einem Videospiel auf.

Schon Monate vor dem offiziellen Release sorgt das Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ für reichlich Gesprächsstoff. Hierbei beziehen wir uns in erster Linie auf die Jabba the Hutt-Mission, die kurzerhand hinter der Bezahlschranke verschwand.

Weitere Details zu diesem Thema und ein offizielles Statement seitens Ubisoft findet ihr hier. Abseits der Diskussionen um diese Mission lieferte eine aktuelle Alterseinstufung zu „Star Wars Outlaws“ eine erfreuliche Nachricht für alle Fans des „Star Wars“-Universums.

Wie aus einem entsprechenden Rating des Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) hervorgeht, wartet in der Welt von „Outlaws“ das „Sabacc“ genannte Kartenspiel auf uns. Auch wenn dessen Regeln bereits im Jahr 1989 bestätigt wurden, taucht „Sabacc“ zum ersten überhaupt in einem Videospiel auf.

Nach diesen Regeln wird Sabacc gespielt

Bei „Sabacc“ handelt es sich um ein Kartenspiel, das in der gesamten Galaxie gespielt wird. Vor allem Han Solo galt sehr geschickter Spieler. „Sabacc“ ist ein altes Kartenspiel, in dem es darum geht, mit den eigenen Karten einen bestimmten Wert zu erreichen. Zu den Besonderheiten gehört die Tatsache, dass je nach Region mehr als 80 unterschiedliche Varianten mit individuellen Regeln existieren.

Auf Lothal muss beispielsweise ein Wert von 23 erreicht werden. Zudem unterscheidet sich die regionale Version auf Lothal darin, dass sich der Wert einer Karte ändern konnte, wenn sich die Karte nicht in einem Interferenzfeld befand.

Zu den weiteren beliebten Versionen zählen die Jhabacc-Variante, in der mit besonders hohen Einsätzen gespielt wird, oder die Version von Bastatha, bei der der Wert 20 getroffen werden muss.

In wie weit die unterschiedlichen Regelsätze in „Star Wars Outlaws“ berücksichtigt werden, ging aus der Beschreibung des ESRB-Ratings leider nicht hervor. Stattdessen heißt es nur: „Im Laufe des Spiels können Spieler bei Sabacc, einem Blackjack-ähnlichen Kartenspiel mit detaillierten Regeln, In-Game-Währung einsetzen.“

Inhalte wichtiger als eine große Spielwelt

In einem aktuellen Interview gingen die Entwickler von Ubisoft Massive noch einmal auf ihre Ziele ein. Dabei betonte Creative Director Julian Gerighty, dass es seinem Team in erster Linie auf eine hohe Dichte an spannenden Inhalten ankommt. Die Größe der Spielwelt hingegen spiele dabei eine untergeordnete Rolle.

„Wenn Sie die Karte öffnen, ist der Standort, den wir für Mirogana erstellt haben, recht kompakt“, so Gerighty. „Wir wollten etwas schaffen, das sehr viele Aktivitäten bietet und nicht übermäßig expansiv ist. Wo man sich verirrt und es nicht viel zu tun gibt. Es ist sehr, sehr darauf ausgerichtet, ein dichtes, geschäftiges Stadterlebnis zu bieten.“

Auf Nachfrage bestätigte der Creative Director, dass ein weiterer Kritikpunkt früherer Open-World-Titel von Ubisoft in Angriff genommen wurde. Worauf sich Gerighty im Detail bezog, verraten wir euch hier. „Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Ergänzend zur Standard-Version des Open-World-Titels warten Gold- und Ultimate-Editionen, die exklusive Inhalte mit sich bringen und ab sofort vorbestellt werden können.

