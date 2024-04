Star Wars Outlaws: Eine hohe Dichte an Inhalten wichtiger als eine möglichst große Spielwelt

In einer aktuellen Vorschau nannten die Entwickler von Ubisoft Massive weitere Details zum im Sommer erscheinenden Open-World-Abenteuer "Star Wars Outlaws". Dabei betonte das Studio, dass es bei der der Spielwelt weniger um ihre Größe an sich und mehr um spannende Inhalte geht.

In dieser Woche versorgte uns Ubisoft Massive mit einem neuen Story-Trailer zu „Star Wars Outlaws“ und gab bekannt, dass das Open-World-Abenteuer im August für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Ergänzend dazu verloren die Entwickler im Rahmen einer Vorschau ein paar Worte über die Spielwelt. Im Gegensatz zu früheren Open-World-Titeln aus dem Hause Ubisoft soll die Welt von „Star Wars Outlaws“ deutlich kompakter ausfallen. Anstatt auf eine möglichst große Spielwelt zu setzen, geht es dem Team von Ubisoft Massiv darum, eine dichte Welt mit allerlei spannenden Inhalten zu liefern.

Dies macht sich laut Creative Director Julian Gerighty bereits an Mirogana, der Hauptstadt von Toshara, bemerkbar. Bei Toshara haben wir es mit einem Mond zu tun, der eigens für „Star Wars Outlaws“ erschaffen wurde.

Creative Director spricht von einer dichten Karte

Mirogana beziehungsweise die Karte der Stadt beschreibt Gerighty als „dicht und vielschichtig“. Gleichzeitig verfolgten die Entwickler laut dem Creative Director das Ziel, sich „auf ein dichtes, geschäftiges Stadterlebnis zu konzentrieren“. Die Größe der Karte spielte dabei eine untergeordnete Rolle.

„Wenn Sie die Karte öffnen, ist der Standort, den wir für Mirogana erstellt haben, recht kompakt“, sagte Gerighty. „Wir wollten etwas schaffen, das sehr viele Aktivitäten bietet und nicht übermäßig expansiv ist, wo man sich verirrt und es nicht viel zu tun gibt. Es ist sehr, sehr darauf ausgerichtet, ein dichtes, geschäftiges Stadterlebnis zu bieten.“

Als Beispiel nennt die Vorschau Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, auf die ihr in Mirogana stoßt. Darunter verschiedene Arten von Geschäften und Händlern, Arcade-Spiele, Wett-Arenen oder Tische, an denen ihr das Kartenspiel Sabacc spielen könnt.

Jede Stadt verfügt über eine Cantina

Ein weiteres Thema, auf das in der Vorschau eingegangen wurde, sind die ikonischen Cantinas. Diese sind laut den Entwicklern in allen Städten zu finden und ein wichtiger Ort, den ihr regelmäßig aufsuchen solltet. Demnach fungieren die Cantinas als ein zentraler Ort, an dem allerlei Charaktere zusammenfinden.

Gleichzeitig ist es in den Cantinas möglich, „sich über die Lage des Landes zu informieren, Informationen zu sammeln und sich neue Arbeit beziehungsweise Aufträge zu sichern.“

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie für einen großen Ubisoft-Titel üblich, warten ergänzend zur Standard-Version zwei weitere Fassungen mit zusätzlichen Inhalten: Die Gold- und die Ultimate-Editionen, die ab sofort vorbestellt werden können.

Alle weiteren Details zur Vorbestellung und den gebotenen Inhalten der Sonder-Editionen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren