Star Wars Outlaws: Internetverbindung auch für Disk-Version Pflicht

Mit dem gestrigen Start der Vorbestell-Phase von “Star Wars Outlaws” landeten die Packshots des Ubisoft-Titels in den Online-Shops. Dabei fiel ein Detail auf, das der Publisher zuvor nicht erwähnt hatte.

So lässt sich dem Hinweis auf der Verpackung von “Star Wars Outlaws” entnehmen, dass für die Installation des Spiels grundsätzlich eine Internetverbindung erforderlich ist.

Nach der Installation geht es offline weiter

Das Cover von “Star Wars Outlaws” ist unter anderem im Online-Shop von GameStop sichtbar. Darauf heißt es direkt neben dem Rating-Logo: „Internet erforderlich, um das Spiel zu installieren.“

Das bedeutet, auch Spieler, die ein physisches Exemplar vorziehen, sind zunächst gezwungen, ihre Konsole mit dem Internet zu verbinden, um die Installation zu komplettieren.

Immerhin: Ubisoft hat gegenüber IGN bestätigt, dass man für die Installation von “Star Wars Outlaws” und der Updates eine Internetverbindung benötigt, später aber offline durch das Spiel streifen kann.

Ein Kleiner Hinweis macht auf die anfängliche Online-Pflicht aufmerksam.

Das kennen wir auch von anderen Spielen

Ungewöhnlich sind technische Lösungen dieser Art nicht. Auch andere Story-Spiele setzten in der Vergangenheit während der Installation eine Online-Verbindung voraus, darunter Ubisofts “Avatar: Frontiers of Pandora”.

In einer Liste häufig gestellter Fragen betonte der Publisher im vergangenen Jahr, dass der Patch am ersten Tag verpflichtend sei, Spieler jedoch die Möglichkeit hätten, in den folgenden Spielsitzungen offline zu spielen. Ein umfangreicher Day-One-Patch war ebenfalls für “Star Wars Jedi: Survivor” erforderlich.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Frühzugang erhalten Käufer der Gold- oder Ultimate Edition. Sie können bereits ab dem 27. August 2024 loslegen und bekommen den Season-Pass mitgeliefert.

Eine Übersicht über die Editionen und erste Informationen zum Season-Pass sind nachfolgend verlinkt:

Was haltet ihr von der Online-Pflicht während der Installation von “Star Wars Outlaws”? Ist es euch egal, da eure Konsole ohnehin am Netz hängt? Oder hält euch diese Voraussetzung gar vom Kauf ab?

