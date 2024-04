Lost Records Bloom & Rage: Adventure der Life is Strange-Macher erscheint in zwei Episoden

"Lost Records: Bloom & Rage", das kommende narrative Adventure-Game der "Life is Strange"-Macher von Don't Nod, erscheint in Form von zwei Episoden im Handel. Die Gründe für diese Entscheidung erklärt einer der Entwickler des Spiels.

Derzeit arbeiten die „Life is Strange“-Macher von Don’t Nod gleich an mehreren Titeln, unter anderem dem kommenden Adventure-Game „Lost Records: Bloom & Rage“. Nachdem dieses gestern einen neuen Trailer spendiert bekam, erreichte uns anschließend die Nachricht, dass das Entwicklerstudio erneut auf eine Veröffentlichung in Episodenform setzen wird. Dies bestätigten die Macher in einem Interview gegenüber den Kollegen von GamesRadar+.

„Wir bieten, zumindest am Ende der ersten Episode, eine natürliche Unterbrechung an, in der du über das Geschehene nachdenken kannst. Selbst wenn du warten willst, bis alles veröffentlicht ist und alles nacheinander spielst, hast du immer noch diesen Moment der Pause während des Abspanns, bevor du den zweiten Teil beginnst, so dass du immer noch darüber nachdenken kannst, was passiert ist“, führt Creative Director Michel Koch aus.

Episodenveröffentlichung in Erinnerung an Game of Thrones

Wie Koch anschließend erklärt, sei diese Entscheidung zu einem gewissen Maß auf die „Game of Thrones“-Zeiten zurückzuführen. Als der düstere Fantasy-Hit noch wöchentlich auf HBO ausgestrahlt wurde, sei jede Episode am nächsten Tag das große Gesprächsthema gewesen. Das sei etwas, das er und seine Kollegen heutzutage vermissen würden. Deshalb hat Don’t Nod die Hoffnung, etwas von diesem Gefühl mit „Lost Records: Bloom & Rage“ zurückholen zu können.

Die Spieler und Spielerinnen sollen die Pause zwischen den zwei Episoden des Adventure-Games nutzen, um die Geschehnisse reflektieren zu können. Mehr noch, sie sollen sich untereinander austauschen und Theorien aufstellen, wie die Geschichte weitergehen könnte. Genauso wie bei den älteren Spielen des Studios, etwa „Life is Strange“ oder auch „Tell Me Why“.

Ein echter Hit! Square Enix nennt die Spielerzahlen des ersten Life is Strange-Spiels:

Worum geht es in Lost Records: Bloom & Rage?

Im narrativen Adventure-Game „Lost Records: Bloom & Rage“ schlüpft ihr in die Rolle von Swann im Jahr 1995. Sie ist ein introvertiertes Mädchen, die ihr Leben liebend gerne durch die Linse ihres Camcorders einfängt. Während des Sommers macht sie Bekanntschaft mit verschiedenen anderen Leuten, unter anderem den Mädels Autumn, Kat und Nora. Auf das ungleiche Quartett wartet ein unvergesslicher Sommer voller toller Momente und großer Geheimnisse.

Obwohl alles so positiv zu beginnen scheint, soll ihre junge Freundschaft am Ende des Sommers ein jähes Ende finden. Nach einem unerklärlichen Ereignis schwören sich Swann, Nora, Kat und Autumn, dass sie fortan nie wieder miteinander reden werden. 27 Jahre später soll das Schicksal die inzwischen erwachsenen Frauen allerdings wieder zusammenführen. Nun müssen sie sich den Ereignissen von damals noch einmal gemeinsam stellen.

„Lost Records: Bloom & Rage“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Der Release des Adventure-Spiels ist für 2024 geplant. Gegenwärtig ist noch kein genauer Veröffentlichungstermin bekannt.

Lost Records: Bloom & Rage – Lo-fi Summer Trailer:

Was ist eure Meinung dazu, dass das Adventure-Game „Lost Records: Bloom & Rage“ in zwei Episoden veröffentlicht wird?

Weitere Meldungen zu Lost Records: Bloom & Rage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren