Don’t Nod: Französisches Studio arbeitet an sieben Spielen

Bereits Ende 2022 gaben die französischen Entwickler von Don’t Nod an, acht neue Projekte in dem Zeitraum 2023 bis 2025 veröffentlichen zu wollen. Nach dem kürzlichen Release von „Banishers: Ghosts of New Eden“ bestätigte das Studio nun, an sieben weiteren Ideen zu arbeiten.

Dazu wurde eine größere Umstrukturierung des Unternehmens angekündigt, bei der sich der Entwickler auf „drei verschiedene interne Fachgebiete“ konzentrieren will: RPG, narratives Adventure und Action-Adventure. Zwar soll jeder Zweig des Entwicklers seinen eigenen Schwerpunkt haben, die Zusammenarbeit und der Austausch von Ideen sollen zwischen den Studios aber dennoch gefördert werden.

Don’t Nod hat Studios in Paris und Montreal

Don’t Nod Entertainment ist unter anderem für die Titel „Tell Me Why“, „Vampyr“ sowie dem ursprünglichen „Life is Strange“ bekannt. Zu den kommenden Projekten des Entwicklers gehört unter anderem „Lost Records: Bloom & Rage“, das während der Game Awards 2023 angekündigt wurde und derzeit bei dem Studio in Montreal entsteht.

Fünf der derzeitigen Projekte werden intern bei Don’t Nod entwickelt, während die restlichen zwei Titel von den externen Entwicklern Tolima und Tiny Bull Studios betreut werden. Tolima arbeitet an „Koira“, einem „musikalischen, handgezeichneten Abenteuer“, bei dem Don’t Nod als Publisher fungiert.

„Wir haben ein Action-RPG, das [Don’t Nod Executive Sophie Filip] mit Vampyr und Banishers erwähnt hatte. Wir haben das Studio in Montreal, das mit dem Life is Strange-Team auch sehr wichtig für uns ist. Und wir haben noch eine weitere Niederlassung in Paris, die für Action-Adventures zuständig ist. Dort können die Leute ihr Know-how weiter ausbauen und von Spiel zu Spiel immer bessere Titel entwickeln“, so CEO Oskar Guilbert in einem Interview mit den Kollegen von IGN.

„Wir haben das Gefühl, dass wir uns auch als Reaktion auf die Entwicklungen in der Branche auf Spiele konzentrieren müssen, die eher im AA-Bereich oder etwas darüber angesiedelt sind und nicht unbedingt in die AAA-Landschaft gehen“, fügte Sophie Filip hinzu. „So ist es auch für uns etwas einfacher, unsere Bemühungen und unsere verschiedenen Talente zu bündeln und hoffentlich zu vermeiden, dass wir in eine Situation geraten, in der wir schwierige Entscheidungen treffen müssen.“

