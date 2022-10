Dontnod Entertainment: Acht Neuveröffentlichungen zwischen 2023 und 2025 geplant

Wie das französische Entwicklerstudio Dontnod Entertainment in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, sollen im Zeitraum zwischen 2023 und 2025 acht neue Projekte veröffentlicht werden. Darunter befinden sich die fünf bereits bestätigten Titel, die via Self-Publishing angeboten werden.

Dontnod Entertainment arbeitet an mehreren neuen Projekten.

Bereits im vergangenen Jahr wiesen die Verantwortlichen von Dontnod Entertainment darauf hin, dass das Studio zukünftig verstärkt auf das Self-Publishing-Verfahren setzen und insgesamt fünf Spiele in Eigenregie veröffentlichen möchte.

Ergänzend dazu sprach Dontnod Entertainment in einer aktuellen Mitteilung über die Zukunftspläne des Studios. Zwischen 2023 und 2025 sollen demnach insgesamt acht neue Titel veröffentlicht werden – darunter die fünf Self-Publishing-Projekte. Hinzukommen zwei Titel, die von externen Studios entwickelt werden und bei denen Dontnod Entertainment als Publisher fungieren wird.

Und dann wäre da noch ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Entertainment entwickelt wird.

Der Fokus lag zuletzt auf Investitionen

„Unsere Teams setzen sich voll und ganz für den Start der Produktion ein und wir verfügen jetzt über eine reichhaltige Pipeline, die in den nächsten drei Jahren ein starker Treiber der Wertschöpfung sein wird. Nach zwei Jahren mit dem Schwerpunkt auf Investitionen, dem internationalen Rollout und dem Stärken der Marketing- und Publishing-Abteilungen wird die Gruppe 2023 einen weiteren Meilenstein in ihrer Entwicklung erreichen und damit beginnen, das Tempo der Veröffentlichungen zu erhöhen“, so Studio-CEO Oskar Guilbert.

Da das Studio bezüglich seiner kommenden Projekte bisher nicht näher ins Detail gehen wollte, bleibt allerdings abzuwarten, wann mit entsprechenden Ankündigungen und Enthüllungen zu rechnen ist. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.

Zu den bekanntesten Werken von Dontnod Entertainment gehören Titel wie das Story-Adventure „Life is Strange“ oder das düstere Action-Rollenspiel „Vampyr“.

Quelle: Pressemitteilung

