Dontnod: Entwicklung des nächsten Rollenspiels nimmt dieses Jahr an Fahrt auf

Die Verantwortlichen von Dontnod Entertainment melden sich nach längerer Zeit mal wieder zu Wort. Dabei teilten sie mit, dass die Entwicklung des nächsten Action-RPGs in diesem Jahr vorangetrieben wird.

Den Meisten von euch ist ist Dontnod Entertainment durch das erzählerische Abenteuer „Life is Strange“ bekannt. Doch auch im RPG-Bereich haben sich die Entwickler des französischen Studios bereits versucht. Im Jahr 2018 veröffentlichten sie das Action-Rollenspiel „Vampyr“ für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Trotz eher mittelmäßigen Wertungen war dieser Titel ein Erfolg. Laut den Entwicklern verkaufte sich das Spiel seit dem Release über zwei Millionen Mal.

Eines der bislang ambitioniertesten Projekte

Demzufolge arbeitet das Entwicklerstudio seit 2019 gemeinsam mit Focus Entertainment an einem weiteren Projekt. Es soll sich hierbei um eines der ambitioniertesten Projekte der beiden Unternehmen handeln. Die Entwicklung ist bislang jedoch nicht wirklich in die Gänge gekommen. In diesem Jahr soll sich das ändern: Die Studio-Verantwortlichen teilten im Rahmen eines aktuellen Berichts mit, dass sich die Entwicklung beschleunigen wird.

Im genauen Wortlaut heißt es: „Im Jahr 2022 wird DONTNOD seine Produktionskapazitäten im boomenden Action-RPG-Segment verstärken, indem es die Entwicklung von Project 8 mit Focus Entertainment vorantreibt und eine neue Produktionslinie für dieses Segment einrichtet.“

Details zu diesem Titel liegen noch nicht vor. Und bis es so weit ist, werden wohl noch einige Monate vergehen. Abgesehen davon befinden sich noch weitere Projekte in Arbeit, wie im April 2021 verraten wurde. Hinsichtlich eines neuen „Life is Strange“-Ablegers besteht jedoch kein Interesse.

Außerdem wird Dontnod Entertainment beim nächsten Spiel von Studio Tolima erneut als Publisher tätig sein. Dabei sollen die gesammelten Erfahrungen als Entwickler bereitgestellt werden. In Zukunft können weitere Veröffentlichungen unterstützt werden, egal ob es sich um Eigene oder Externe handelt.

