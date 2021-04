Dontnod Entertainment: Möchte in Eigenregie fünf neue Projekte veröffentlichen

Dontnod Entertainment arbeitet an mehreren neuen Projekten.

In der Vergangenheit bestätigten die Entwickler von Dontnod Entertainment bereits, dass das Studio mit ausgewählten Partnern an neuen Titeln arbeitet, die zu gegebener Zeit enthüllt werden sollen.

Bei diesen Projekten wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen wies das französische Studio im Rahmen eines aktuellen Geschäftsberichts darauf hin, dass zukünftig auch Spiele erscheinen werden, die Dontnod Entertainment in Eigenregie und somit ohne die Unterstützung eines Publishers finanzieren, entwickeln und schlussendlich auch veröffentlichen möchte.

Handfeste Ankündigungen stehen noch aus

Insgesamt sind laut Angaben von Dontnod Entertainment fünf Self-Publishing-Projekte geplant, die nach dem aktuellen Stand der Dinge zwischen 2022 und 2025 das Licht der Welt erblicken werden. Konkrete Details zu den einzelnen Titeln wurden im Zuge des Fiskalberichts leider nicht genannt. Auch ist noch unklar, wann mit der Enthüllung neuer Titel aus dem Hause Dontnod Entertainment zu rechnen ist.

In den vergangenen Jahren machte sich das unabhängige Studio vor allem mit der „Life is Strange“-Reihe einen Namen, die mittlerweile bei den Entwicklern von Deck Nine untergebracht wurde. Darüber hinaus veröffentlichte Dontnod Entertainment im vergangenen Jahr Titel wie „Twin Mirror“ und das Episoden-Adventure „Tell me why“.

Sollten sich konkrete Details zu den nächsten Projekten von Dontnod Entertainment ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

