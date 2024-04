Star Wars Outlaws: Wie steht es um Raumstationen mit Nebenquests und Händlern?

Das Sci-fi-Abenteuer "Star Wars Outlaws" wird euch auch in den Weltraum schicken. Doch wird man dort auch vollständige Raumstationen entdecken können? Massive Entertainment hat sich zu den Möglichkeiten im All zu Wort gemeldet.

Kürzlich hatten Ubisoft und das zuständige Entwicklerstudio Massive Entertainment einen Story-Trailer zu dem kommenden Sci-fi-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ enthüllt und im selben Atemzug bestätigt, dass die Veröffentlichung für den 30. August 2024 anberaumt ist.

Obwohl die Verantwortlichen bereits zahlreiche Details zu dem Abenteuer verraten haben, wie man in unserer Themenübersicht entdecken kann, haben sie noch nicht allzu viel über die Weltraumabschnitte gesprochen. Bekanntermaßen wird man in „Star Wars Outlaws“ von Planet zu Planet reisen können. Dafür wird man auch frei im Weltraum herumfliegen können, wobei die weiten Reisen hauptsächlich mit Hyperraumsprüngen zurückgelegt werden.

Im Weltraum gibt es eine Menge zu erledigen

Allerdings hat Creative Director Julian Gerighty gegenüber unseren Kollegen der Game Informer bestätigt, dass man im Weltraum von „Star Wars Outlaws“ eine Menge zu tun haben wird. Demnach wird man Raumschiffkämpfe erleben können. Unter anderem wird man Notrufe von anderen Schiffen auffangen, denen man daraufhin zu Hilfe eilen kann.

Darüber hinaus wird Kay Vess mit ihrer Trailblazer auch Raumstationen anfliegen können. Diese werden eigene Nebenmissionen und Händler mit sich bringen. Somit sollte man auch dort stets nach neuen Geschichten Ausschau halten.

Im Allgemeinen sollen in „Star Wars Outlaws“ das Reisen per Raumschiff sowie die Kämpfe „zugänglich, unterhaltsam und actiongeladen“ gestaltet sein. Wer befürchtet, dass ihnen dabei die Steuerung einen Strich durch die Rechnung machen könnte, muss keine Sorge haben. Laut den Entwicklern soll man „extrem leicht“ in die Steuerung kommen können.

„Es gibt immer etwas zu tun. Das Reisen ist schnell. Man kann jederzeit einen Hypersprung vollführen und es gibt Kämpfe; natürlich sowohl auf intimer Dogfight-Skala als auch einer epischen Skala. Und es gibt Erkundungen. Es gibt eine Menge im Weltraum zu tun.“ Julian Gerighty, Creative Director, Massive Entertainment via Game Informer

Somit können sich die Spieler darauf einstellen, dass sie mit Kay Vess nicht nur auf den Planeten und Monden einige Abenteuer erleben werden. In klassischer „Star Wars“-Manier werden auch die Weiten des Weltalls für Spannung sorgen.

„Star Wars Outlaws“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung. Sobald weitere Informationen und entsprechende Spielszenen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

