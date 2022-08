The Callisto Protocol: Düsteres Gameplay-Material zum vielversprechenden Survival-Horror

The Callisto Protocol:

Wie bereits im Vorfeld des Events angekündigt, wurde "Opening Night Live 2022" genutzt, um uns frisches Gameplay-Material zum kommenden Survival-Horror-Abenteuer "The Callisto Protocol" zu präsentieren. Zu sehen sind diverse Kämpfe und der Einsatz der Telekinese-Fähigkeit.

"The Calisto Protocol" erscheint im Dezember 2022.

Am heutigen Dienstag Abend wird mit „Opening Night Live“ die diesjährige Gamescom eingeläutet. Wie bereits im Vorfeld des Events versprochen, wurde uns unter anderem ein Blick auf den Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ ermöglicht.

So stellten die verantwortlichen Entwickler der Striking Distance Studios ein mehrminütiges Gameplay-Video bereit, das euch einen weiteren Eindruck von dem vermittelt, was in „The Callisto Protocol“ auf euch zukommt. Schnell wird deutlich, dass sich die Entwickler bei der spielerischen Umsetzung des Survival-Horrors mehr als offensichtlich von der erfolgreichen „Dead Space“-Serie inspirieren ließen.

Allerdings fallen die Kämpfe gegen die schaurigen Monster etwas dynamischer und vielseitiger aus als noch im bekannten Vorbild. Zu den weiteren Elementen, die in dem Gameplay-Video zu sehen sind, gehören die Telekinese-Fähigkeit und das „Mutations“-Feature.

Ein düsteres Abenteuer auf dem Jupiter-Mond

„The Callisto Protocol“ entsteht unter der Aufsicht des „Dead Space“-Schöpfers Glen Schofield und soll das Genre des Survival-Horrors auf die nächste Stufe heben. Euch verschlägt es auf den namensgebenden Jupiter-Mond Callisto, wo ihr versucht, aus einem verzweigten Gefängnis zu entkommen. Ein Unterfangen, das sich schnell in einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod verwandelt.

„Als sich die Häftlinge in monströse Kreaturen verwandeln, bricht im Gefängis das Chaos aus. Um zu überleben, muss sich Jacob seinen Weg in die Sicherheit durch das Schwarzstahlgefängnis bahnen und die dunklen und verstörenden Geheimisse, die unter der Oberfläche Callistos verborgen liegen, aufdecken.“

„Jacob steht eine einzigartige Mischung aus Fernkampf mit Schusswaffen und Nahkampf zur Verfügung und er muss seine Taktiken anpassen, um die sich schnell verändernden Kreaturen zu besiegen und gleichzeitig neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten freizuschalten, um der wachsenden Bedrohung zu entrinnen und den Schrecken von Jupiters Totenmond zu entkommen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

