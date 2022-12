The Callisto Protocol: Tests und Wertungen in der Übersicht

Die weltweiten Testergebnisse zu „The Callisto Protocol“ sind da. Ein einheitliches Bild ergeben sie nicht, da die Scores basierend auf dem Metacritic-System von 50 bis 100 reichen.

Insgesamt wurden in den vergangenen Stunden im Fall der PS5-Version 37 Wertungen zusammengetragen, die für einen Metascore von 76 sorgten. Nachfolgend lest ihr einige der Pressestimmen.

Das sagt die internationale Presse

Playsense meint im Fazit: „Alles in The Callisto Protocol ist sorgfältig ausgearbeitet und mit viel Liebe zum Horror-Genre gemacht. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Survival-Erlebnis mit einer fesselnden Geschichte und einem spannenden, fesselnden Gameplay. Es definiert neu, was ein Survival-Horror sein kann, und es wird als Meisterwerk in die Geschichte eingehen.“

The Loadout: „The Callisto Protocol ist zwar nicht perfekt, aber eines der besten Spiele seiner Klasse, mit atemberaubenden Schreckmomenten, die dich bis tief in die Nacht wachhalten werden. Mit befriedigenden Kämpfen, unglaublichem Audio-Design und atemberaubender Grafik hat Striking Distance Studios ein kurzes, aber großartiges Horrorspiel geschaffen, das Lust auf mehr macht.“

Ähnlich begeistert, wenn auch etwas zurückhaltender, zeigte sich PSU : „The Callisto Protocol ist das erste einer ganzen Reihe von Survival-Titeln, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. Es ist ein solides Erstlingswerk des Entwicklers Striking Distance Studios, das den Grundstein für das legt, was hoffentlich noch kommen wird.“

Aber auch kritische Stimmen gibt es, beispielsweise von The Gamer: „Es ist eine Schande, dass The Callisto Protocol in seinem Kern so uninteressant ist. Auch wenn es oberflächlich betrachtet wunderschön aussieht, können ein Dutzend Stunden mit nichts Besonderem eine aufklärende Wirkung haben.“

Ähnlich sieht es Screen Rant: „Trotz einer der detailliertesten Sci-Fi-Horror-Umgebungen, die je in einem Spiel zu sehen waren, bleiben die Räume und Gänge eine leere – wenn auch grausige – Kulisse, die nur selten eine Geschichte aus der Umgebung, etwas zum Interagieren oder einen fesselnden Weg durch sie bietet. Das Töten von Mutanten in der ersten Stunde fühlt sich genauso an wie in der letzten Stunde.“

Auch PLAY3.DE nahm sich „The Callisto Protocol“ an. Unseren Test, in dem Franzi zu dem Schluss kam, dass der Titel trotz einiger Stolpersteine „ein fantastisches Horrorgame für alle geworden ist, die sich vor Blut nicht ekeln“, könnt ihr euch nachfolgend durchlesen:

Related Posts

Test-Wertungen in der Übersicht (Auswahl):

Dexerto – 100

PlaySense – 95

The Games Machine – 91

Hobby Consolas – 90

The Loadout – 90

JeuxActu – 90

God is a Geek – 85

PSX Brasil – 85

PLAY3.DE – 80

Gameblog – 80

IGN Spain/France – 80

Press Start Australia – 80

PSU – 75

Checkpoint Gaming – 75

WCCFTECH – 72

IGN – 70

Push Square – 70

Game Informer – 60

VGC – 60

The Gamer – 50

Screen Rant – 50

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol:

„The Callisto Protocol“ kam am heutigen 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt. Bestellungen sind unter anderem bei Amazon* möglich, wo momentan ein Rabatt in Höhe von zehn Euro vergeben wird.

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren