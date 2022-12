The Callisto Protocol: Reviews lassen Kraftons Aktienkurs einbrechen

The Callisto Protocol:

Pünktlich zum heutigen Release trafen auch die internationalen Reviews zu "The Callisto Protocol" ein, die auf ein solides, wenn auch nicht weltbewegendes Survival-Horror-Abenteuer hinweisen. Der sinkende Aktienkurs von Krafton deutet darauf hin, dass sich die Investoren offenbar mehr erwartet haben.

"The Callisto Protocol" ist ab sofort erhältlich.

Mit „The Callisto Protocol“ erschien am heutigen Freitag ein neuer Survival-Horror-Titel, der bei den Striking Distance Studios unter der Aufsicht von Game-Director Glen Schofield entstand.

Da Schofield zu den kreativen Köpfen hinter der erfolgreichen „Dead Space“-Reihe gehörte, waren die Erwartungen der Community und der Kritiker natürlich entsprechend hoch. In den Nachtstunden trafen die Testwertungen der internationalen Fachpresse ein, die auf ein solides Horror-Abenteuer schließen lassen, bei dem allerdings noch Luft nach oben besteht. Die PS5-Fassung von „The Callisto Protocol“ bringt es auf Metacritic beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 75 Punkten.

Wie sich in den Stunden nach der Veröffentlichung der Reviews abzeichnete, haben offenbar nicht nur die Spieler beziehungsweise Spielerinnen und Kritiker etwas mehr erwartet. Auch die Investoren sind offenbar mit höheren Erwartungen an das neue Werk von Krafton herangegangen.

Aktienkurs bricht um mehrere Prozent ein

Aktuellen Berichten zufolge befand sich der Aktienkurs des südkoreanischen Publishers kurz nach der Veröffentlichung der internationalen Testberichte im Sinkflug. Die Reviews gingen knapp eineinhalb Stunden vor der Schließung der Korea Exchange online und sorgten dafür, dass der Handelstag für den Aktienkurs von Krafton mit einem Minus von 8,41 Prozent zu Ende ging. Damit schloss Krafton den Handelstag mit dem schwächsten Wert seit dem 11. November 2022 ab.

Eine Entwicklung, die laut Serkan Toto, dem CEO des in Tokio ansässigen Videospiel-Beratungsunternehmens Kantan Games, in der Tat auf das Abschneiden von „The Callisto Protocol“ in den internationalen Reviews zurückzuführen sei. Demnach gingen die Investoren von einer neuen zugkräftigen Marke beziehungsweise einem neuen Standbein für Krafton und nicht von einem Titel im 70er-Wertungsbereich aus.

Wie sich die internationalen Testwertungen auf den kommerziellen Erfolg von „The Callisto Protocol“ auswirken werden, muss die Zeit zeigen. Der Horror-Titel ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

