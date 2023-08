Baldur’s Gate 3: Der Erfolg bedeute, dass Larian weiter solche Spiele machen kann

Das am 3. August für den PC erschienene „Baldur’s Gate 3“ wird nicht nur von den Kritikern, sondern auch von seinen Spielern mit Lob überschüttet. Einige Nutzer kürten das Rollenspiel bereits zum besten RPG, das sie je gespielt haben.

Auch die belgischen Entwickler der Larian Studios sind von dem enormen Erfolg ihres Spiels ganz hin und weg. Wie Swen Vincke, Gründer und Chef des Studios, zuletzt über Twitter verkündete, bedeute dies, dass es noch immer einen Platz für Spiele wie „Baldur’s Gate 3“ gebe.

Chef von Larian ist überaus stolz auf sein Team

Kürzlich teilte Swen Vincke auf Twitter einen Artikel von den Kollegen von PC Gamer, die „Baldur’s Gate 3“ mit einer Bewertung von 97 versehen haben. „Ich bin so stolz auf mein Team – keiner von uns kann glauben, dass das wirklich passiert“, so Vincke. „Aber das Tollste an all dem ist, dass wir weiterhin solche Spiele machen können. Ja, sie sind riskant und ehrgeizig und manchmal geht etwas schief, aber genau dafür wurde das Studio gegründet. Die Resonanz auf BG3 zeigt, dass es für diese Art von Spielen Platz gibt. Ich hoffe, wir bekommen noch viele solcher Spiele.“

Allerdings hat das Studio bereits angekündigt, dass auf „Baldur’s Gate 3“ ein kleineres Projekt folgen soll , das im besten Fall keine sechs Jahre Entwicklungszeit benötigen wird. Aber erst will das Team eine kleine Pause einlegen, um sich kreativ zu erneuern. Wie Swen Vincke angab, will Larian irgendwann auch definitiv eine Fortsetzung der „Divinity: Original Sin“-Reihe in Angriff nehmen.

Während Nutzer auf dem PC bereits allerhand Unfug in „Baldur’s Gate 3“ anstellen können, müssen Besitzer einer PlayStation 5 noch bis zum 6. September 2023 ausharren. Spieler auf Xbox Series X|S müssen sogar noch länger warten, denn für Microsofts Konsolen soll das CRPG erst 2024 erscheinen. Für die PlayStation 5 geht bald auch schon der Preload los. Ab dem 1. September soll das Spiel auf der Konsole bereits geladen werden können.

