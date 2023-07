Larian: Will „definitiv“ eine Fortsetzung von Divinity Original Sin

Derzeit arbeiten die belgischen Entwickler der Larian Studios an dem Release von "Baldur's Gate 3". Laut dem Studio-Chef Swen Vincke will man aber definitiv noch die Geschichte der "Divinity: Original Sin"-Reihe fortsetzen.

Die Entwickler der belgischen Larian Studios bereiten derzeit den Launch des Rollenspiels „Baldur’s Gate 3“ vor. Auf dem PC wird der Titel bereits am 3. August 2023 veröffentlicht. Spieler auf der PlayStation 5 müssen noch ein wenig länger warten – bis zum 6. September 2023.

Bei all dem Rummel um das kommende Rollenspiel verliert Larian jedoch nicht das eigene Universum aus den Augen. Wie Studio-Chef Swen Vincke angibt, will man „definitiv irgendwann“ zu der „Divinity: Original Sin“-Reihe zurückkehren. Allerdings nicht, bevor die Mitarbeiter nicht eine wohlverdiente Pause eingelegt haben.

Spieleserie besteht bereits seit 2002

Das belgische Studio begründete seine beliebte Rollenspiel-Reihe in 2002 mit dem Titel „Divine Divinity“. Zwei Jahre später folgte in 2004 das Spiel „Beyond Infinity“. Weiter ging es im Jahr 2009 mit „Divinity 2“, bevor 2014 „Divinity: Original Sin“ erschien. Der absolute Durchbruch gelang der Reihe jedoch erst mit dem letzten Teil der Serie, „Divinity: Original Sin 2“, das sich seit dem Erscheinen 2017 millionenfach verkaufen konnte.

„Es [Divinity: Original Sin] ist unser eigenes Universum, das wir aufgebaut haben, also werden wir definitiv irgendwann dorthin zurückkehren“, so der Larian-Chef Swen Vincke im Gespräch mit den Kollegen von IGN. “ Wir werden zuerst dieses Spiel [Baldur’s Gate 3] fertigstellen und dann eine Pause einlegen, weil wir uns auch kreativ erneuern müssen. Sie sehen hier 400 Entwickler, die mit Leib und Seele dabei sind. Ihr bekommt das Beste von ihnen und ihrem Handwerk in dieses Spiel. Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine tolle Sache.“

Das kommende „Baldur’s Gate 3“ ist ein wahrhaftes Mammutprojekt. Wie die Entwickler angaben, könnten die Spieler für einen gewöhnlichen Durchlauf rund 75 bis 100 Stunden in dem Spiel verbringen – oder sogar noch viel mehr. Alle Varianten der Zwischensequenzen sollen satte 174 Stunden lang sein. Dazu soll es über 17.000 Variationen des Spielendes geben.

