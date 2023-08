Baldur’s Gate 3: „Bestes RPG, das ich je gespielt habe“ – Spieler sind begeistert

Seit Donnerstag ist „Baldur’s Gate 3“ für den PC erhältlich, während die PS5-Version erst am 3. September herauskommt. Dass die PS5-Besitzer sich schon mal auf ein hervorragendes Rollenspiel freuen dürfen, zeigen die zahlreichen positiven User-Wertungen der PC-Fassung.

Über 800 Bewertungen liegen nach aktuellem Stand vor. Davon fällt die große Mehrheit positiv aus, was in einem Durchschnittswert von 9,2 Punkten resultiert.

Also doch der neue Standard?

Schauen wir uns an, was die Nutzer so geschrieben haben. Eine der vielen 10er-Wertungen stammt von XRaidenX, der vom RPG schwärmt: „Das beste RPG, das ich je gespielt habe. Sicherlich ein neuer Standard. Das Ausmaß an Immersion und Reaktivität in diesem Spiel ist beispiellos.“

Ironischerweise haben die Larian Studios ganz bescheiden mitgeteilt, dass es ihnen nicht um das Setzen eines neuen Standards gehe. Schließlich würden sich diese ohnehin ständig ändern.

Allerdings scheinen das noch mehr Spieler anders zu sehen. Denn auch der User KostasTzafi meint: „Es setzt sicherlich neue Maßstäbe und neue Wege für zukünftige RPGs! Die Atmosphäre, die Schauplätze, die Musik, die Geschichte, die Charaktere und die Interaktionen sind alle unglaublich!“

Ähnlich fällt das Fazit des Nutzers Iplaythings aus: „Besser als jedes andere Spiel, das ich seit Jahren gespielt habe. Es hebt das CRPG-Genre auf eine völlig neue Ebene.“

„Ein sofortiger Klassiker“

chrislink73 schließt sich den vorherigen Meinungen an: „23 Jahre nach BG2 ist es Larian gelungen, ein Spiel zu entwickeln, das auf den ursprünglichen RPG-Elementen aufbaut und gleichzeitig hochwertige Grafik, Charaktertiefe, eine fantasievolle Erzählung und die Wahlmöglichkeiten des Spielers in den Vordergrund stellt. Ein sofortiger Klassiker, der die Messlatte für alle vergangenen und zukünftigen cRPG-Spiele höher gelegt hat.“

Die Spieler sind sich also einig. Es handelt sich um eines der besten Rollenspiele seit etlichen Jahren. Auch die bisherigen Pressewertungen deuten darauf hin, wovon im Moment jedoch nur vier Stück verfügbar sind. Daher ist der überaus hohe Metascore in Höhe von 94 Punkten nicht aussagekräftig.

Wer „Baldur’s Gate 3“ für die PS5 vorbestellen möchte, kann das für 69,99 Euro im PlayStation Store tun. Mehr Inhalt bietet die Digital Deluxe Edition für 79,99 Euro. Hier sind 72 Stunden früherer Zugang für Akt eins, das Divinity-Bardenpaket, ein exklusives Würfel-Theme, Schätze und der Abenteurerbeutel enthalten.

