Baldur’s Gate 3: Wie steht es eigentlich um eine Erweiterung?

„Baldur’s Gate 3“ ist seit dem 3. August 2023 auf dem PC spielbar und wird von seinen Nutzern bereits in den höchsten Tönen gelobt. Da können Spieler auf der PlayStation 5 nur neidisch zuschauen, denn auf die Konsole von Sony kommt der Titel erst am 6. September. Besitzer einer Xbox Series X|S müssen sich übrigens noch bis 2024 gedulden.

Nun, da „Baldur’s Gate 3“ wie erwartet ein großer Hit geworden ist, kommt die Frage nach möglichen Erweiterungen auf. Immerhin haben die Vorgänger „Baldur’s Gate“ und „Baldur’s Gate 2“ ihrerzeit Expansions erhalten, die die Nutzer für mindestens weitere 20 Stunden fesselte. Eine Erweiterung für „Baldur’s Gate 3“ könnte das Team jedoch vor neue Herausforderungen stellen, meint der Chef der Larian Studios, Swen Vincke.

Stufe 12 bis 20 wären nicht so einfach, wie es sich anhört

In „Baldur’s Gate 3“ können die Spieler mit ihren Charakteren ein Maximallevel von 12 erreichen. In der Pen-and-Paper-Vorlage „Dungeons & Dragons“ wäre ein Maximallevel von 20 möglich. Wie Swen Vincke in einem Interview mit den Kollegen von PC Gamer ansprach, würde er es schwierig finden, ein Abenteuer zu entwickeln, in dem die Spieler von Level 12 bis 20 aufsteigen können. In diesem Levelrahmen erhalten die Nutzer in „Dungeons & Dragons“ nämlich gottähnliche Kräfte.

„Abenteuer der Stufen 12 bis 20 erfordern eine andere Herangehensweise, was die Antagonisten angeht, mit denen man es zu tun hat, und die eine Menge Entwicklung erfordern, um sie richtig zu machen“, so Vincke. „Das würde den Entwicklungsaufwand weit über eine Erweiterung hinausgehen lassen. Viele D&D-Abenteuer sind aus genau diesem Grund unter Stufe 12. Es hört sich also nach sauberem, einfachem Erweiterungsmaterial an, bis man anfängt, darüber nachzudenken, und es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt.“

Ein weiteres Hindernis wäre das Ende der Kampagne, von der Larian angab, dass es rund 17.000 Variationen geben soll. „Ehrlich gesagt, haben wir noch nicht mit einer Erweiterung begonnen“, so Vincke in dem Interview. „Ich weiß, was wir machen wollen, und das Team weiß auch, wo wir hinwollen. Wir werden sehen, wo das hinführt. Ich habe in der Vergangenheit gelernt, dass man vorsichtig sein muss, wenn man Dinge ankündigt, bevor sie fertig sind. Denn manchmal muss man sie absagen, weil sie nicht funktionieren. Wir könnten an einer Erweiterung arbeiten und sie könnte langweilig sein, dann sollten wir die Arbeit daran einstellen.“

