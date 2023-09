Baldur’s Gate 3: Nehmt die PS5 bei Abstürzen vom Internet, raten die Entwickler

Bei einigen Spielern scheint es bei "Baldur's Gate 3" auf der PlayStation 5 derzeit zu Abstürzen zu kommen. Die Entwickler untersuchen das Problem, raten Betroffenen in der Zwischenzeit jedoch zu einem Workaround.

Nachdem „Baldur’s Gate 3“ im August bereits in der Vollversion auf dem PC erschien, ist das CRPG seit dem 6. September nun auch auf Sonys PlayStation 5 spielbar. Auf der Plattform zählt der Titel mittlerweile zu einem der bestbewerten Spielen, auch wenn die Entwickler der Larian Studios zuvor Angst vor Mittelfeld-Wertungen hatten.

Bei einigen Nutzern auf der PS5 scheint es derzeit jedoch vermehrt zu Abstürzen von „Baldur’s Gate 3“ zu kommen. Larian ist sich des Problems bewusst und untersucht den Fehler, rät Betroffenen in der Zwischenzeit aber, die Konsole vom Internet zu trennen.

Entwickler-Rat zieht weitere Probleme nach sich

„Bei einigen PS5-Spielern kommt es zu plötzlichen Abstürzen von Baldur’s Gate 3, was anscheinend ein PSN-bezogenes Problem ist“, schrieb Larian kürzlich auf Twitter. „Wir untersuchen das Problem, aber im Moment besteht die Abhilfe darin, eure PS5 vom Internet zu trennen.“ Einige Nutzer zeigten sich daraufhin verärgert, dass ihre Online-Kampagnen dadurch unterbrochen werden. Andere Spieler waren aber dankbar, dass das Problem scheinbar keine Auswirkungen auf ihre Speicherdaten hat.

Allerdings scheint der vorgeschlagene Workaround der Larian Studios nicht bei allen PS5-Spielern zu helfen. Einige Nutzer gaben an, dass bei ihnen die Abstürze nicht nur online, sondern auch beim Spielen des Einzelspielermodus auftreten. Andere gaben an, dass sie Lizenzwarnungen erhielten, sobald sie ihre PlayStation 5 offline nahmen. Dabei erhielten sie ein Zeitfenster von 15 Minuten, um wieder online zu gehen und ihre Kopie von „Baldur’s Gate 3“ zu verifizieren.

Zuletzt sprach der Game-Director und Gründer von Larian, Swen Vincke, erneut über die Frage nach einem DLC für „Baldur’s Gate 3“. Vincke gab bereits im August an, dass einer Erweiterung mehrere Herausforderungen an das Rollenspiel stellen würde. Kürzlich gab der Entwickler jedoch an, dass weitere Inhalte nicht unmöglich wären, solange sie nicht im Endgame angesiedelt sind.

