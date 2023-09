Baldur’s Gate 3: Animierter Trailer zelebriert den Release der Vollversion

Mittlerweile ist das gefeierte Rollenspiel "Baldur's Gate 3" für den PC und die PlayStation 5 erhältlich. In Zusammenarbeit mit Mashed veröffentlichten die Entwickler der Larian Studios einen animierten Trailer, mit dem der Launch der Vollversion gefeiert wird.

Nachdem die PC-Version von „Baldur’s Gate 3“ im vergangenen Monat vom Early-Access in die Vollversion wechselte, erfolgte in der vergangenen Wochen der Release für die PlayStation 5.

Mit ein wenig Verspätung veröffentlichten die verantwortlichen Entwickler der Larian Studios einen animierten neuen Trailer zu „Baldur’s Gate 3“, mit dem das belgische Studio den Release der Vollversion zelebriert. Genau wie der letzte animierte Trailer zum gefeierten Rollenspiel entstand auch das jetzt veröffentlichte Video in Zusammenarbeit mit Mashed.

„Endlich verlässt die Gruppe das Land des Early Access und erreicht Baldur’s Gate! Doch ein neuer Feind erwartet Sie, stärker als ein verfluchter Frosch – Gale, Astarion, Shadowheart und Karlach müssen sich den Launch-Versionen ihrer selbst stellen“, heißt es in der Beschreibung des neuen Trailers.

Entwickler schließen möglichen DLC nicht aus

Da es sich bei „Baldur’s Gate 3“ um nicht weniger als das bestbewertete Rollenspiel der vergangenen Jahre handelt, das sich entsprechend großer Beliebtheit erfreut, kam in den letzten Wochen trotz des stattlichen Umfangs die Frage nach DLCs beziehungsweise möglichen Erweiterungen auf.

Wie der für „Baldur’s Gate 3“ verantwortliche Game-Director Swen Vincke in einem aktuellen Interview verriet, schließen die Entwickler der Larian Studios zusätzliche Inhalte keineswegs aus, auch wenn diese laut Vincke schwer zu realisieren wären. Vor allem die Tatsache, dass die Macht der Helden ab der Charakter-Stufe 12 exponentiell ansteigt, würde die Entwickler bei möglichen Inhalten vor einige Herausforderungen stellen.

Daher sei im Prinzip auszuschließen, dass mögliche DLCs oder Add-ons im Endgame von „Baldur’s Gate 3“ angesiedelt wären. „Nun, man könnte in einer Erweiterung verschiedene Dinge tun, es muss also nicht unbedingt am Ende des Spiels sein“, ergänzte Vincke. Allerdings ist zu beachten, dass die Larian Studios bezüglich zusätzlicher Inhalte bisher nichts anzukündigen haben, wie der Game-Director anmerkte.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich. Die Umsetzung für die Xbox Series X/S wird aufgrund technischer Probleme mit dem Splitscreen auf der Xbox Series S etwas später folgen.

