Baldur’s Gate 3: Optimierung für die Xbox Series S könnte PS5 & PC zugutekommen

Während „Baldur’s Gate 3“ in diesem Jahr wie geplant für den PC und die PS5 erschien, wurde die Xbox-Umsetzung aufgrund technischer Probleme mit der Xbox Series S verschoben.

Insbesondere der lokale Splitscreen bereitete den Entwicklern hier Kopfzerbrechen und führte sogar dazu, dass Microsoft die Paritätsklausel bezüglich Features auf der Xbox Series S und der Xbox Series X kippte. Nachdem die Entwickler der Larian Studios in den letzten Monaten an technischen Optimierungen für die Xbox Series S-Fassung arbeiteten, meldete sich das belgische Studio nun mit beeindruckenden Ergebnissen zu Wort.

Wie eine Grafik, die Creative Director Swen Vincke teilte, verdeutlicht, gelang es seinem Team, die Speicherauslastung auf der Xbox Series S zuletzt kontinuierlich zu reduzieren. Zwischen September und jetzt sank die RAM-Nutzung des Rollenspiels demnach von 5,2 auf 4,7 Gigabyte, was einer Reduzierung von knapp zehn Prozent entspricht.

Gleichzeitig konnten die Entwickler die VRAM-Nutzung von 3,5 auf 2,3 Gigabyte senken. Eine Reduzierung von satten 34 Prozent. Wie Vincke ergänzte, könnten von diesem Fortschritt „Baldur’s Gate 3“-Nutzer auf allen Plattformen profitieren.

Wie es den Entwicklern gelang, die Speicherauslastung zu reduzieren, verriet Vincke nicht. Allerdings sprach der Creative Director hier von einem wichtigen Schritt, der auch die Optimierung der anderen Fassungen positiv beeinflussen könnte. „Ich habe ein schönes Geschenk von unseres Entwicklern erhalten. Die Gewährleistung einer gut kontrollierten Speichernutzung und das Einrichten eines Puffers für Spitzenbelastungen waren wohl die Hauptprobleme, die uns im Weg standen“, führte Vincke aus.

Und weiter: „Ich denke, dass dies allen Plattformen zugutekommen wird. Es ist noch einige Arbeit übrig, aber wir sind jetzt sehr nahe dran.“ Seit dem Launch von „Baldur’s Gate 3“ auf dem PC und der PS5 ist es der speicherhungrige dritte Akt des Rollenspiels, der immer wieder für Performanceprobleme sorgt.

Trotz diverser Updates kämpft vor allem die PS5-Version im dritten Akt weiter mit Framerate-Drops. In wie weit die für die Xbox Series S entwickelten Speicheroptimierungen hier Abhilfe schaffen könnten, bleibt allerdings abzuwarten.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC und die PS5 erhältlich. Die Xbox-Fassung könnte unbestätigten Berichten zufolge im Dezember erscheinen.

Got a nice present from our engineers. Ensuring memory is well under control and having buffer for peaks was the main thing holding us back I think this will benefit all platforms too. Still some work left but very close now. pic.twitter.com/xvtUDPFebo

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) November 8, 2023