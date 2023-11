Baldur’s Gate 3: Neuer Erfolg könnte auf weiteren Schwierigkeitsgrad hindeuten

Das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ wird von seinen Entwicklern der belgischen Larian Studios in regelmäßigen Abständen mit neuen Updates und Patches versorgt. Diese bringen unter anderem einige Fehlerbehebungen ins Spiel oder implementieren gar gänzlich neue Funktionen.

Eines dieser neuen Features könnte nun durch einen neuen Erfolg verraten worden sein. Denn die GOG-Version von „Baldur’s Gate 3“ hat eine neue Errungenschaft erhalten, die die Rückkehr des „Honour Mode“, dem sogenannten Ehrenmodus, bedeuten könnte.

Kommt der Hardcore-Modus zurück?

Spieler auf GOG haben bemerkt, dass etwas nicht stimmt, als sie „Baldur’s Gate 3“ zu 100 Prozent abschlossen, der Erfolg-Zähler jedoch kürzlich wieder zurück auf 98 Prozent sprang. Als sie nachschauten, sahen sie einen neuen Erfolg auf der Plattform, der vermutlich mit einem der letzten Updates hinzugefügt wurde. Dieser trägt den Titel „Foehammer“ und wird erreicht, indem man „Baldur’s Gate 3“ im Ehrenmodus abschließt.

Der „Honour Mode“ ist keine Neuerung, sondern war bereits in anderen Titeln der Larian Studios präsent. Dieser Modus wird auf dem Schwierigkeitsgrad „Taktiker“ gespielt und bietet nur einen einzigen Speicherslot. Gibt es ein Game Over, wird der Spielstand gelöscht. Dabei handelt es sich also um eine Art Hardcore-Modus. Der Ehrenmodus kann derzeit noch nicht ausgewählt werden. Ob und wann dieser zu „Baldur’s Gate 3“ hinzugefügt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zuletzt hat das beliebte Rollenspiel Patch 4 spendiert bekommen, der sich über 1.000 Fehler annimmt. Darüber hinaus gibt es mehr Optionen zur Barrierefreiheit sowie weitere Komfortfunktionen. „Baldur’s Gate 3“ ist seit dem 3. August 2023 für den PC erhältlich und folgte am 6. September auch für PlayStation 5. Für die Xbox soll der Titel ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.

Quelle: TheGamer, VG247

