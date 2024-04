Stellar Blade: Boss-Challange-Modus bestätigt, aber wie steht es um weitere Updates und DLCs?

Von der hochgekochten Debatte rund um eine vermutete Zensur des PS5-Hits “Stellar Blade” lassen sich die meisten Spieler des Titels wenig beeindrucken. Der User-Score auf Metacritic liegt mittlerweile bei 9,3. Es ist der beste Wert eines PS5-Spiels, sofern Games mit einer Handvoll Bewertungen außen vor gelassen werden. Im PlayStation-Store vergaben Spieler im Schnitt 4,79 von fünf möglichen Sternen.

Und auch Shift Up, der südkoreanische Entwickler hinter “Stellar Blade”, lässt sich offenbar nicht beirren und konzentriert sich zunächst auf andere Dinge. Dazu gehörte zuletzt ein Interview mit dem südkoreanischen Magazin Nate (via Gamesradar), in dem der Director Hyung-Tae Kim über eine kommende Neuerung sprach.

Stellar Blade bekommt Boss-Challange-Modus

Im Interview gab der Director bekannt, dass das Team für “Stellar Blade” einen Boss-Challenge-Modus plant. Weitere Details nannte er nicht. Allerdings dürften Spieler, die sich in anderen Spielen mit einem Boss-Rush-Modus oder dergleichen beschäftigt haben, eine Idee davon haben, was sie erwartet.

Offen ist, wie viele Gegner dieser Spielmodus gleichzeitig beherbergt oder ob es Eve gestattet ist, sich zwischen den Auseinandersetzungen zu regenerieren und zu heilen.

Kim erwähnte im Interview ebenfalls, dass das Team von Shift Up noch keine Entscheidung über zukünftige DLC-Erweiterungen und kostenlose Updates für “Stellar Blade” getroffen hat. Daher liegt es nahe, dass der Boss-Challenge-Modus zu den ersten Ergänzungen gehört.

Der Game Director verglich Shift Up mit einem Baseballspieler und erklärte, dass die „DNA darin besteht, Fastballs zu werfen, die den Spielern gefallen werden.“ Das heißt, in den kommenden Monaten könnte es einige überraschende Drops geben, die Spieler langfristig bei Laune halten.

“Stellar Blade” kam am 26. April 2024 exklusiv für die PS5 auf den Markt und scheint nach „Helldivers 2“ der nächste große Erfolg für Sony Interactive Entertainment als Publisher zu sein.

Auch “Rise of the Ronin” legte einen ordentlichen Start hin, sodass die fehlenden Franchise-Blockbuster der PlayStation-Studios im laufenden Geschäftsjahr weniger ins Gewicht fallen. Allerdings bringt sich Microsoft mit den neuen Studios längst in Stellung – zunehmend in der Rolle eines Multiplattform-Publishers.

