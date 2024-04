Kurz vor dem Release lieferten uns PlayStation und die Entwickler von Shift Up weitere Details zum Action-Titel „Stellar Blade“. Dieses Mal dreht sich alles um den „Neues Spiel +“-Modus.

Wie in anderen Spielen auch, wird es euch der „Neues Spiel +“-Modus von „Stellar Blade“ ermöglichen, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei eure Fortschritte zu übernehmen. Gleichzeitig warten jedoch diverse Neuerungen und zusätzliche Inhalte auf euch, auf die Shift Up in einem aktuellen Eintrag auf dem PlayStation Blog einging.

Zum einen kommen hier Sammler von Kostümen auf ihre Kosten. Laut Shift Up warten im New-Game-Plus-Modus nämlich satte 34 neue Outfits für Eve auf ihre Freischaltung. Darunter fünf Accessoires sowie jeweils zwei kosmetische Gegenstände für Adam, Lily und die Drohne.

Neue Fähigkeiten und mehr

Neben einer Stufenerweiterung für Waffen, den Körperkern, den Beta-Kern und das Trinksystem umfasst „Neues Spiel +“ die Möglichkeit, unendlich viele Fähigkeiten erlernen, die bereits bestehende Beta-Fähigkeiten verbessern.

„In Neues Spiel + könnt ihr nicht nur das Spiel fortsetzen, sondern auch Kerne sammeln, um Eves Waffen, LP und Beta-Energie noch mehr zu verbessern als im Grundspiel. Ihr könnt außerdem euer Trinksystem aufrüsten, damit es mehr LP auf einmal heilt“, so die Entwickler weiter.

Gleichzeitig dürft ihr eure Drohne verbessern, damit diese mehr Schaden anrichtet. Da ihr euch im „Neues Spiel +“ höheren Schwierigkeitsgraden und somit noch mächtigeren Bossen stellen könnt, muss natürlich auch Eve stärker werden.

Sobald ihr alle Upgrades durchgeführt habt, dürft ihr eure verdienten Kerne an SP0-tt2r verkaufen und neue Kostüme erwerben. Abgerundet wird „Neues Spiel +“ von vier neuen Beta-Fähigkeit-Moves, fünf neuen Drohnen-Skills und acht Fähigkeiten, mit denen ihr eure Beta-/Schubfähigkeiten verbessern könnt.

Launch-Trailer zelebriert den Release

Alle weiteren Details zum „Neuen Spiel +“ und den Inhalten, die in dem Modus auf euch warten, findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Ergänzend zu den Informationen stellten PlayStation und Shift Up den offiziellen Launch-Trailer bereit, mit dem die Verantwortlichen den Release des Action-Titels zelebrieren.

„Stellar Blade“ erscheint am morgigen Freitag, den 26. April 2024 für die PS5. Nachdem die Erde der Invasion einer außerirdischen Macht zum Opfer fiel, zog sich die Menschheit auf Kolonien im Weltall zurück. Dort organisieren die Menschen den Widerstand gegen die Invasoren und kämpfen um die Zukunft ihrer Spezies.

Wir schlüpfen in die Rolle der Protagonistin Eve, die den Kampf gegen die außerirdische Macht aufnimmt und in den Ruinen der Erde auf ein lange verschüttetes Geheimnis stößt.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren