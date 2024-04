Sea of Thieves: Piraten-Abenteuer jetzt für PS5 verfügbar – Launch-Trailer

Am heutigen Dienstag ist „Sea of Thieves“ für PlayStation 5 erschienen. Es ist nach „Pentiment“, „Hi-Fi-Rush“ und „Grounded“ der vierte Microsoft-Titel, der nun auf Sonys Konsole spielbar ist.

Den PSN-Vorbesteller-Charts zufolge haben sich viele PlayStation-Spieler nach dieser Portierung gesehnt. Selbst das beliebte „Stellar Blade“ konnte hinter sich gelassen werden.

Drei verschiedene Editionen stehen im PS Store zur Auswahl:

Standard Edition für 39,99 Euro

für 39,99 Euro Deluxe Edition für 49,99 Euro

für 49,99 Euro Premium Edition für 59,99 Euro

Entscheidet ihr euch für die Deluxe-Variante, bekommt ihr die Krabbenkrabbler-Anpassungen, Schiffsgegenstände der Donnernden Wut, die Jägerdonnerbüchse des Shrouded Ghost und 10.000 Gold. Die zehn Euro teurere Premium-Version bietet zusätzlich noch ein Outfit und den Teufelshund-Begleiter.

„Das bessere Skull and Bones“

In den Kommentaren des Launch-Trailers zeigen sich einige Nutzer dankbar, nun eine gelungene Alternative zum gefloppten „Skull and Bones“ zu haben. Einer meint sogar, der PS5-Release sei „der letzte Nagel im Sarg für Skull and Bones.“

So mancher Xboxler zeigt sich freundlich gesinnt: „Als Xbox-Spieler kann ich es kaum erwarten, euch an den Meeren zu begrüßen und kennenzulernen.“ Ein anderer schließt sich dem an: „Xbox-Spieler hier, ungeachtet dessen, was auf Twitter/X gesagt wird, sind wir tatsächlich sehr glücklich, euch alle PS5-Spieler zu diesem erstaunlichen Spiel zu begrüßen, von diesem Tag an werden wir gemeinsam segeln!!!“

Ein weiterer Nutzer wünscht sich als Nächstes „Forza Horizon“ auf der PlayStation. Vorläufig handelt es sich bei „Sea of Thieves“ aber um das letzte Microsoft-Spiel, das seine Exklusivität verloren hat. Allerdings erreichten uns längst Gerüchte, laut denen auch Marken wie „Gears of War“ oder „Starfield“ auf Sonys Konsole kommen könnten. Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten.

Welche Inhalte neu hinzugefügt werden, verkündete Rare gestern. Passend zum PS5-Launch startet nämlich die zwölfte Season. Unter anderem kriegt ihr neue Waffen,eine neue Fähigkeit, eine Windmuschel und Seilrutschen. Des Weiteren gibt’s für Closed-Beta-Teilnehmer der PS5-Version die exklusive Belohnung „Dauntless Adventurer Sails“.

