Scarlet Nexus: Absatz- und Spielerzahlen enthüllt

Bandai Namco hat aktuelle Zahlen zum Mitte 2021 veröffentlichten „Scarlet Nexus“ herausgegeben. Demnach wurde der Titel weltweit mehr als eine Million Mal an den Handel ausgeliefert sowie digital verkauft.

Illustration als Dank

Die Zahl der Spieler liegt mit mehr als zwei Millionen deutlich darüber. Dafür gibt es einen simplen Grund: „Scarlet Nexus“ wurde ebenfalls über den Xbox Game Pass veröffentlicht und kann ohne Zusatzkosten auf den Xbox-Konsolen sowie auf dem PC gespielt werden.

„Als Zeichen unserer Dankbarkeit gegenüber allen Mitgliedern der Monsterarmee sind wir stolz darauf, eine von Tamami Ishikawa, dem Konzeptkünstler des Spiels, geschaffene Illustration zur Erinnerung zu präsentieren!“, heißt es zur heutigen Ankündigung auf Twitter. Die Grafik könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Falls ihr bisher nicht mit „Scarlet Nexus“ in Berührung gekommen seid, aber den Titel nachholen möchtet, könnte ein Blick in Richtung Amazon lohnen. Dort bekommt ihr die PS5-Version aktuell für 34 Euro. Doch es geht noch günstiger, wie der aktuelle Sale im PlayStation Store zeigt: Für gerade einmal 29,39 Euro könnt ihr „Scarlet Nexus“ dort kaufen und im Anschluss wahlweise auf der PS4 oder PS5 spielen.

Dass der Kauf durchaus lohnt, verdeutlicht der Metascore von 80, der auf knapp 70 Reviews basiert. Mit einem Wert von 7,8 weiß zudem der User Score zu überzeugen.

Auch der „Scarlet Nexus“-Test von PLAY3.DE könnte euch bei eurer Entscheidungsfindung helfen. Franzi kam damals zu dem Schluss: „Scarlet Nexus überzeugt mit einer futuristischen Fantasy-Geschichte, die von einem Höhepunkt in den nächsten Übergeht.“

„Scarlet Nexus“ wurde am 24. Juni 2021 in Japan und am 25. Juni 2021 weltweit für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC (über Steam) veröffentlicht.

