Scarlet Nexus: 7 Einsteigertipps ins Action-RPG – Guide, Tipps

Das neue Action-RPG "Scarlet Nexus" ist mittlerweile auch hierzulande erhältlich und entführt euch in ein umfangreiches Science-Fiction-Abenteuer. Wir geben euch einige Tipps, damit ihr gut ins Spiel einsteigen könnt.

"Scarlet Nexus" ist unter anderem für PS4 und PS5 verfügbar.

Seit wenigen Tagen ist das Action-RPG „Scarlet Nexus“ bei uns im Handel erhältlich. Wir geben euch in diesem Artikel ein paar Tipps mit auf den Weg, um euren Einstieg ins Abenteuer mit Yuito und Kasane etwas zu erleichtern.

Tipp Nr. 1: Erkundet die Spielwelt

Ehe wir gleich etwas tiefer ins Detail gehen, möchten wir euch zunächst empfehlen, die teils recht weitläufigen Levels gründlich zu erkunden. Es ist ein integraler Bestandteil eurer Spielerfahrung und hat ganz nebenbei auch den nützlichen Vorteil, dass ihr seltene Materialien, versteckte Gebiete und auch einige besonders mächtige Gegner finden, mit denen ihr euch messen dürft. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten.

Tipp Nr. 2: Nehmt regelmäßig Nebenmissionen an

Was wäre ein Action-RPG ohne Quests? Selbstverständlich kommen auch in der Science-Fiction-Welt von „Scarlet Nexus“ immer wieder Charaktere auf euch zu, die euch um einen Gefallen bieten. Praktischerweise werden die verfügbaren Quests sogar auf euer Mini-Map vermerkt, was euch dabei hilft, die offenen Nebenmissionen im Blick zu behalten. Doch warum solltet ihr euch denn nun immer mal wieder um diese Aufträge bemühen?

Natürlich übernehmen Kasane und Yuito diese Missionen nicht aus reiner Herzensgüte, sondern erhalten im Gegenzug auch die eine oder andere Belohnung. Unter anderem könnt ihr besondere Items, starke Waffen oder auch Geschenke ergattern. Doch Achtung, einige dieser Nebenmissionen können wirklich knackig schwer ausfallen!

Tipp Nr. 3: Sammelt Daten und verkauft sie bloß nicht!

Bevor wir näher auf die eben erwähnten Geschenke eingehen, widmen wir uns zunächst den Daten. Hierbei handelt es sich um Items, die ihr in den Levels finden könnt und die wichtiger sind, als ihr anfangs womöglich denkt. Was euch das Spiel nämlich nicht verrät, ist, dass ihr diese Daten im Laden (bei jedem manuellen Speicherpunkt) auch gegen Accessoires, Items und Waffen tauschen könnt. Diese Option ist jedoch erst nach circa einer Stunde verfügbar.

Entsprechend solltet ihr eure Datensätze und weitere Items, die in Seltenheitsstufen unterteilt sind, idealerweise nicht im Laden verkaufen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Nutzt sie stattdessen, um neue Gegenstände zu erhalten oder eure Waffen upzugraden und so stärkere Versionen freizuschalten. An dieser Stelle noch ein kleiner Bonustipp: Immer wenn ihr manuell das Spiel speichert, wird eure Gesundheit komplett regeneriert.

Tipp Nr. 4: Freundet euch mit eurem Team an

Nun gehen wir etwas mehr ins Detail: Eine zentrale Mechanik von „Scarlet Nexus“ ist der soziale Umgang mit euren Teamkameraden. Ihr habt die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, ihnen Geschenke zu überreichen oder auch besondere Bindungs-Episoden abzuschließen. Je besser eure Verbindung zu euren Teammitgliedern ist, desto höher sind eure Chancen für verschiedene Boni, etwa stärkere Attacken oder auch besondere Gegenstände.

Bereits sehr früh im Spiel wird dabei die Option eingeführt, dass ihr Nachrichten von euren Teammitgliedern erhaltet, die ihr euch regelmäßig durchlesen solltet. Auf einige Chats dürft ihr auch antworten, was wir euch ebenfalls ans Herz legen möchten, denn auch dies erhöht eure Verbindung zu euren KI-Kumpanen. Zudem solltet ihr auch immer wieder in euer Versteck zurückkehren, da ihr dort mit euren Begleitern interagieren könnt.

Tipp Nr. 5: Nutzt Plug-ins

Ihr werdet in den Kämpfen schnell merken, dass einige Attacken eurer Gegner bei eurem Charakter zu diversen Statusveränderungen führen können. Dies bedeutet in der Regel in den zahlreichen Kämpfen natürlich einen gewaltigen Nachteil für euch, schließlich beschränken sie oft deutlich eure Mobilität und können entsprechend dazu führen, dass ihr ordentlich Schaden einsteckt.

Glücklicherweise könnt ihr diesen negativen Statusveränderungen entgegenwirken und hier kommen die sogenannten Plug-ins ins Spiel, mit denen ihr sowohl Kasane und Yuito als auch eure KI-Begleiter ausrüsten dürft. Für quasi jede Statusveränderung findet sich ein geeignetes Plug-in, das deren Wirkung abmindert oder euch sogar resistent dagegen macht. Passt eure Ausrüstung im Menü also immer an die jeweiligen Gegner an.

Tipp Nr. 6: Benutzt das SAS und achtet auf euer Timing

Kommen wir nun noch zu einigen kleinen Tipps für die Kämpfe im Action-RPG. Eine zentrale Mechanik ist um das SAS aufgebaut. Dieses erlaubt es euch, die Kräfte eurer Teammitglieder kurzzeitig auszuleihen und so eure eigenen Attacken zu verstärken, was euch im Kampf ganz neue Taktiken und Optionen eröffnet. Allerdings könnt ihr dies nur für eine begrenzte Zeit tun, weshalb ihr darauf achten solltet, es sinnvoll einzusetzen.

Doch nicht nur bei eurem Umgang mit dem SAS kommt es aufs Timing an, sondern ebenso beim Ausweichen (Kreis-Taste). Einigen besonders mächtigen Attacken, die euch bei einem Treffer garantiert umhauen und für weiteren Schaden anfällig machen, solltet ihr immer ausweichen. Wenn euer Timing dabei perfekt ist, verlangsamt sich das Geschehen kurz und ihr könnt zu einem durchschlagskräftigen Konter ausholen.

Tipp Nr. 7: Spielt Scarlet Nexus zweimal

Zu Beginn eures Abenteuers steht ihr vor der Wahl, ob ihr dieses mit Kasane oder Yuito bestreiten möchtet. Beide erleben im Grunde genommen die gleiche Geschichte, allerdings aus verschiedenen Perspektiven und es gibt Abschnitte, die exklusiv einem der Charaktere vorbehalten sind. Dies wird vor allem immer dann deutlich, wenn sich die Pfade der zwei Protagonisten kreuzen. Um die komplette Story und entsprechend auch das volle „Scarlet Nexus“-Erlebnis zu erhalten, empfehlen wir euch, die Handlung des Titels zweimal durchzuspielen.

Das waren auch schon unsere sieben Einsteigertipps zum neuen Action-RPG „Scarlet Nexus“. Das Spiel ist seit dem 25. Juni 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Welche Tipps würdet ihr „Scarlet Nexus“-Anfängern empfehlen?

